去油貼士｜雞湯去油實測5方法冰凍湯勺吸油紙　2款得1分不建議用

煲湯，不少人會喜歡加入豬骨或雞增添味道或營養，當烹調時間愈長便會發現湯的表面有一層浮油，最傳統的方法當然是用湯匙一勺勺撇油。不過這樣子撇湯油，隨時撇到地老天荒，又或一起勺走不少靚湯。網上或市面一直有不同的去湯油方法及用具，這次筆者便精選了5個常用的去湯油方法，實測到底哪個最有效最快速去走湯油！



最傳統的方法是用湯匙一勺勺撇湯油。

椰子雞湯如何去油最好？

清甜的湯水試問有誰不愛？不過如果湯面浮起一層層油脂，看來的確倒胃，也像不太健康，所以去湯油是必須的。今次實測我選用了以下5個去湯油方法：廚房紙、不鏽鋼湯勺+冰塊、矽膠隔油墊、吸油紙及吸油棉包、隔油湯壺。

為了令今次的實測有明顯效果，筆者選擇了煲一款多油的椰子雞湯，用大火只滾了10分鐘，已經看到雞油滿佈表面。

剛煲起的椰子雞湯，表面被一層薄薄的雞油覆蓋，一定要去湯油才有一碗清湯。

按圖看實測5個「去湯油方法」的結果：

去油方法1：廚房紙

+ 1

做法：用廚房紙在湯的表面滑過，令湯水中的油脂被廚房紙吸走。經過數次後，雞油明顯的被吸在廚房紙上。實試結果：用了3張廚房紙的結果，雞油只吸了大半同時亦有不少湯水被吸走。記者評分：2/5分（滿分5分），需用大量的廚房紙才可以把湯油完全去除。

去油方法２：湯勺冰凍法（不鏽鋼湯勺+冰塊）

+ 3

做法：用不鏽鋼湯勺盛起冰塊，放在湯已涼的湯表面，用湯勺底部在湯表面上滑過或打圈，將油脂吸起。實試結果：由於筆者在湯未完全放涼下進行，所以吸到的雞油並不多。而且每吸一次也需要用紙巾抹走非常麻煩。記者評分：1/5分（滿分5分），去油效用不大。而且大多數煲湯後會即時飲用，如果待湯水涼後亦可直接用湯勺撇油，不必用湯勺冰凍法。

去油方法3：去浮沫矽膠鍋蓋

+ 2

做法：把鍋蓋放在湯水表面就可以隔除油脂。實試結果：煮了一會，可見部分雞油走到矽膠鍋蓋的表面。拿出鍋蓋，可見每一個凸起的小孔有雞油，不過必須清洗一次才可以吸第二次。記者評分：3/5分（滿分5分），去油能力良好，但由於清洗時矽膠較難去除油脂，同時那些凸起的小孔較刺手，清洗時比較麻煩。

去油方法4：吸油紙及吸油棉包

+ 6

吸油包做法：把吸油棉包放在湯水表面就可以吸走油脂。實試結果：用吸油棉包的結果，的確能吸起雞油，但同時亦吸走一半湯水。記者評分：1/5分（滿分5分），是有效吸走湯油，但湯水亦一同吸走。

吸油紙做法：把吸油紙放在湯水表面就可以吸走油脂。實試結果：一放入吸油紙，雞油隨即被吸油紙吸走。一碗湯只需用1/4張吸油紙，但幾乎把雞油全吸走。記者評分：5/5分（滿分5分），去油能力高，只剩下少許雞油。建議把湯盛起後才用吸油紙，可以減少使用吸油紙的分量，亦較容易變成一碗清湯。

去油方法５：隔油湯壺

做法：把湯水倒在隔油湯壺，油便會自然浮面，當湯水從壺中倒出來的時候，湯會先被倒出，便可以把油隔走。實試結果：從隔油湯壺倒出來的湯，可見非常清澈，基本上不見一點雞油，幾乎把雞油全隔走。記者評分：5/5分（滿分5分），去油能力高，而且方便快捷。

總結：

實試結果，隔油湯壺及吸油紙的效果最好。

隔油湯壺及吸油紙的效果最好，對比下隔油湯壺更環保更方便。以今次的實驗為例，為了有更多雞油，筆者煲湯時並沒有去除雞皮，兩種方法都能把雞油輕易除掉。廚房紙、去浮沫矽膠鍋蓋可用於較少油分的湯水；吸油棉包及湯勺冰凍法則不太建議使用。

相關食譜：

【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理

紅棗椰子雞湯食譜

【健康湯水】淮山蘿蔔排骨湯健脾補腎 老少咸宜除濕困