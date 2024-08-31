秋天湯水食譜｜朧脷葉羅漢果雪梨湯潤肺止咳化痰通便 4類人慎喝
朧脷葉羅漢果雪梨湯有助潤肺止咳、化痰通便。中秋快到，天氣時冷時熱，也逐漸乾燥，若不留神較易着涼，易喉痛乾咳，這時宜食用潤肺生津的食物預防秋燥。註冊中醫師潘仲恆建議應時的秋季湯水有「朧脷葉羅漢果雪梨湯」，但是4類人要慎喝。
攝影：尹嘉蔚
秋天湯水食譜｜朧脷葉潤肺通便 比枇杷葉平和
朧脷葉，有新鮮亦有乾貨，街市內的花店、菜檔可能有售，而中藥行賣乾貨朧脷葉為主，購入更方便。10元左右一紮價錢相宜，潘仲恆中醫師指出朧脷葉比枇杷葉更平和，可用於潤肺、止咳、通便。可配羅漢果、雪梨乾煮湯，羅漢果有清熱潤喉之用，雪梨乾則能潤燥生津。此份朧脷葉羅漢果雪梨湯，潘醫師還提議用無花果、蟲草花，有助健脾、益肝腎。湯水味道清甜，不用給任何調味，只需用天然的食材便能提起湯水自然清涼之味。然而，此湯屬性稍涼，平日怕冷人士、孕婦、痰多及易瀉人士要慎服，不宜多喝。
朧脷葉羅漢果雪梨湯材料，各自的功效簡略︰
朧脷葉︰潤肺止咳
羅漢果︰清熱潤喉
雪梨乾︰潤燥生津
蟲草花︰益肝腎
無花果︰健脾
陳皮︰理氣化痰
材料︰
朧脷葉10克
羅漢果半個
雪梨乾20克
蟲草花10克
無花果4粒
陳皮1-2瓣
水1.5公升
做法︰
1.將全部材料洗淨。
2.羅漢果捏開取半個。
3.大火煲滾水，放入全部材料。
4.水再滾後，轉慢火煲1小時完成。
按圖了解「朧脷葉羅漢果雪梨湯」的食材療效：
朧脷葉：味甘、淡，性平。潤肺止咳，通便。
羅漢果：味甘，性涼。助滋潤喉嚨，清熱潤肺、化痰止咳。
雪梨乾：味甘、微酸，性涼。能生津、潤燥、清熱及化痰。
蟲草花：味甘，性平、溫。益肝腎、補精髓、止血化痰。
無花果：味甘，性平。主治健脾、止瀉，用於食慾減退、腹瀉、乳汁不足。
陳皮：性味辛、苦，溫。歸脾、肺經。主治理氣健脾，燥濕化痰。
註冊中醫師潘仲恆對「朧脷葉羅漢果雪梨湯」的食用建議︰
～朧脷葉羅漢果雪梨湯可潤肺止咳、化痰通便。
～一星期可飲1湯碗（1次）。
～此湯屬性稍涼，平日怕冷人士不宜多喝，孕婦、痰多及易瀉人士慎服。
～如有疑問，請向中醫師諮詢。
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