秋天湯水食譜｜朧脷葉羅漢果雪梨湯潤肺止咳化痰通便　4類人慎喝

朧脷葉羅漢果雪梨湯有助潤肺止咳、化痰通便。中秋快到，天氣時冷時熱，也逐漸乾燥，若不留神較易着涼，易喉痛乾咳，這時宜食用潤肺生津的食物預防秋燥。註冊中醫師潘仲恆建議應時的秋季湯水有「朧脷葉羅漢果雪梨湯」，但是4類人要慎喝。

攝影：尹嘉蔚



朧脷葉羅漢果雪梨湯，助潤肺止咳、化痰通便。（尹嘉蔚攝）

秋天湯水食譜｜朧脷葉潤肺通便 比枇杷葉平和

朧脷葉，有新鮮亦有乾貨，街市內的花店、菜檔可能有售，而中藥行賣乾貨朧脷葉為主，購入更方便。10元左右一紮價錢相宜，潘仲恆中醫師指出朧脷葉比枇杷葉更平和，可用於潤肺、止咳、通便。可配羅漢果、雪梨乾煮湯，羅漢果有清熱潤喉之用，雪梨乾則能潤燥生津。此份朧脷葉羅漢果雪梨湯，潘醫師還提議用無花果、蟲草花，有助健脾、益肝腎。湯水味道清甜，不用給任何調味，只需用天然的食材便能提起湯水自然清涼之味。然而，此湯屬性稍涼，平日怕冷人士、孕婦、痰多及易瀉人士要慎服，不宜多喝。

朧脷葉羅漢果雪梨湯，平日怕冷人士、孕婦、痰多及易瀉人士不宜多喝。（尹嘉蔚攝）

朧脷葉羅漢果雪梨湯材料，各自的功效簡略︰

朧脷葉︰潤肺止咳

羅漢果︰清熱潤喉

雪梨乾︰潤燥生津

蟲草花︰益肝腎

無花果︰健脾

陳皮︰理氣化痰



朧脷葉羅漢果雪梨湯食譜

材料︰

朧脷葉10克

羅漢果半個

雪梨乾20克

蟲草花10克

無花果4粒

陳皮1-2瓣

水1.5公升

做法︰

1.將全部材料洗淨。

2.羅漢果捏開取半個。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.水再滾後，轉慢火煲1小時完成。

按圖了解「朧脷葉羅漢果雪梨湯」的食材療效：

+ 2

朧脷葉：味甘、淡，性平。潤肺止咳，通便。

羅漢果：味甘，性涼。助滋潤喉嚨，清熱潤肺、化痰止咳。

雪梨乾：味甘、微酸，性涼。能生津、潤燥、清熱及化痰。

蟲草花：味甘，性平、溫。益肝腎、補精髓、止血化痰。

無花果：味甘，性平。主治健脾、止瀉，用於食慾減退、腹瀉、乳汁不足。

陳皮：性味辛、苦，溫。歸脾、肺經。主治理氣健脾，燥濕化痰。

註冊中醫師潘仲恆對「朧脷葉羅漢果雪梨湯」的食用建議︰

～朧脷葉羅漢果雪梨湯可潤肺止咳、化痰通便。

～一星期可飲1湯碗（1次）。

～此湯屬性稍涼，平日怕冷人士不宜多喝，孕婦、痰多及易瀉人士慎服。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



朧脷葉羅漢果雪梨湯，建議一般人一星期可飲1湯碗。

其他湯水食譜：

湯水食譜｜蓮藕五色豆湯健脾胃益氣除濕 孕婦痛風4類人不宜

蓮藕五色豆湯食譜

健康糖水食譜｜淮山銀耳蓮子羹入秋滋陰潤燥 益肺健脾2類人忌吃