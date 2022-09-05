中秋素食譜｜南瓜蒸素排骨+金銀蛋莧菜+芝麻湯圓+蓮藕五色豆湯
中秋除了賞月、嚐月餅、應節水果和湯圓外，家人共聚團圓聚餐也是不少家庭的寫照。除了大魚大肉，不妨考慮一頓素食便飯，一湯、二餸、一甜品慶賀佳節。
【蓮藕五色豆湯】
逢過節食飯，進入主菜前必先喝湯，天氣太熱有冬瓜盅，微涼天有蓮藕湯，蓮藕加配五色豆煲湯，清甜又健脾，用豆類煲湯是讓素湯水增甜的秘訣之一。不過，豆類在消化過程中容易產生氣體，造成胃脹，因此減少吃湯渣，痛風症患者也盡量少食豆類。註冊中醫師潘仲恆表示，蓮藕五色豆湯，可補中益氣，利水除濕；但經前及行經期間婦女、孕婦不宜飲用。
【南瓜蒸素排骨】
入秋之際，金瓜香甜，若然又圓又大，宛如天上明月。金瓜即是南瓜，用途廣泛，有食用南瓜，亦有觀賞南瓜。蒸南瓜揀栗子南瓜，鬆軟綿甜，配素排骨可解炸物油膩感覺。
製作素排骨，好玩又美味，將醃好的素豬肉包住牛蒡條，騰空兩端些許位置，塑成骨頭模樣。開一小鍋油燒滾至160°C，只要放入筷子見小氣泡不斷冒出，感到筷子有點震動，放入素排骨炸2分鐘，不用撩撥，由它們炸上半分鐘後，才用筷子輕輕「剷底」免黏黐，油炸為了定型，使結構更實淨。
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【金銀蛋莧菜】
每餐飯總要點一道青菜，帶子西蘭花已經點了百千回，反而有湯的金銀蛋莧菜更清爽解滯。莧菜中以綠莧較滑，宜炒拌，加入鹹蛋、皮蛋提味，湯甜菜嫩營養高。莧菜，要選短身、細葉的，口感才夠嫩滑。與菠菜相比，莧菜的鐵質高2倍、鈣質多3倍，能促進造血，有助增強骨骼與牙齒健康。
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【芝麻湯圓】
壓軸以湯圓作結，外購預製好的冷凍湯圓雖然方便，但自製湯圓更添趣味，因為可隨喜糅捏千奇百趣的形狀，花、月、雲朵…舉頭望月，低頭賞花，瞧見雲朵在天空逍遥，充滿詩意。
湯圓口味繁多，尤其鍾情於芝麻湯圓，自己包湯圓，煙韌不破皮的秘訣︰（一）用暖水搓粉；（二）用生熟粉糰搓成湯圓皮，其拉展力更強、更保濕，煮熟後的湯圓口感十分煙韌。不過，當糯米皮涼了、凍了仍會變硬，只要翻熱食用，糯米皮會再度變得煙韌軟腍。
蓮藕五色豆湯功效？
可補中益氣，利水除濕。
莧菜、菠菜鐵質及鈣質如何？
與菠菜相比，莧菜的鐵質高2倍、鈣質多3倍，能促進造血、有助增強骨骼與牙齒健康。
自己包湯圓，煙韌不破皮秘訣？
1.用暖水搓粉、2.用生熟粉糰搓成湯圓皮。