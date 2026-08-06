立秋湯水合集｜推介6款湯水滋陰潤肺多吃白色　早晚1動作預防肺燥

立秋已至（8月7日），雖然天氣持續炎熱，在爭秋奪暑的「秋老虎」時期，可能溫差擴大，時熱時涼，中醫建議宜逐漸吃潤肺養陰的食物，加強肺功能，也可喝益肺湯水，以下推介6款，避免秋燥傷肺，否則於冬季易病。



養肺最佳時機：上午7至9點肺功能最旺盛 宜健行慢跑

中醫認為肺通過鼻與外界相通，秋天漸漸乾燥易致「肺躁」，養生食療不妨多吃白色食物，五色五行理論中，白色入肺及大腸，淮山、梨、蓮藕、雪耳、白米等益肺養陰。此外，每日「養肺」的最佳時間是上午7至9點，這是人體肺功能最旺盛的時間，最宜養肺。做適量有氧運動，例如踩單車、健行及慢跑等，有利加強肺部功能。

上午7至9點肺功能最旺盛，宜健行慢跑。（AI生成圖片）

2026立秋養生｜立秋4習俗咬秋防秋燥？潤肺養陰宜吃白色+6款湯水

養肺最佳時機：晚上9至11點肺功能最弱 含雪梨片吸蒸氣

晚上9至11點是肺功能最弱的時間，建議晚餐後，口腔內含一片雪梨，到睡前要刷牙時吐掉，以助滋養肺部。更簡單的養肺方法是直接對着熱水吸入水蒸氣，每次約10分鐘，早晚各一次，可助滋潤肺部。平時要多喝暖水，比平日再多喝500毫升左右，補濕肺部與呼吸道，預防乾燥。

立秋後開冷氣的時間不宜太長，夜間睡覺盡量不開。建議長時間在冷氣環境下工作人士，喝些薑茶及隨身準備外套緩寒，預防感冒。

立秋湯水食譜｜6款肉湯及素湯

立秋湯水1：【秋天湯水食譜】腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯全家啱飲 立秋前後潤肺去濕

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

註冊中醫師邱穎琳對「腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯」食用建議︰

整個湯有清熱潤肺，健脾去濕之效，而且性質平和，適合大部分人飲用。



立秋湯水2︰【健康湯水食譜】老黃瓜赤小豆扁豆湯 立秋養肺消暑清熱利濕

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

楊恩劍寧中醫師對「老黃瓜赤小豆扁豆湯」食用建議︰

老黃瓜赤小豆扁豆湯有消暑、清熱、利濕的功效，非常適合處於「秋老虎」的炎熱天氣飲用。此湯偏涼，適合實熱體質的人飲用，大便稀爛、消化系統不良、怕冷、痛風等人士需要慎服。一星期可飲用一至兩次。



立秋湯水3︰健康湯水食譜｜沙參杏仁海竹瘦肉湯養陰潤燥 南北沙參功效有別？

沙參杏仁海竹瘦肉食譜

註冊中醫師郭志華博士對「沙參杏仁海竹瘦肉湯」食用建議︰

沙參杏仁海竹瘦肉湯有養陰潤燥，益氣生津的功效。一星期飲用1-2次，患有感冒、大便稀溏、脾胃虛弱人士不適宜飲用。



立秋湯水4：【健康湯水食譜】無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯 清熱解毒健脾開胃

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯」的食用建議︰

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯可清熱解毒，健脾開胃。每周可飲1湯碗（1次）。此湯屬性較涼，行經女士及孕婦少喝。



立秋湯水5：【健康湯水食譜】鮮百合淮山無花果黃豆湯 養陰生津助安眠

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

註冊中醫師林健焜對「鮮百合淮山無花果黃豆湯」的食用建議︰

鮮百合淮山無花果黃豆湯具有健脾益氣，有養陰生津功效，任何人士都合適飲用，用於暑熱潮濕天氣，氣陰兩虛體質人士宜飲。



立秋湯水6：【健康湯水食譜】淮山海底椰無花果湯 秋老虎湯水保濕潤肺潤腸

淮山海底椰無花果湯食譜

楊恩劍寧中醫師對「淮山海底椰無花果湯」食用建議︰

淮山海底椰無花果湯有潤肺止咳、潤腸通便、健脾開胃的功效，適合乾咳、便秘、口乾舌燥、皮膚乾燥的人士飲用。此湯品平、潤，適合一般大眾飲用。



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