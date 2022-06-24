利尿食物｜冬瓜荷葉桑葚8種食物護腎抗水腫　3款消暑湯水改善虛胖

利尿及有助抗水腫的8種食物能改善「虛胖」之外也能消暑，包括冬瓜、紫菜和荷葉茶。



8種食物抗排水利尿去水腫

排水利尿的利尿食物多數富含鉀質，例如紅豆、薏仁、冬瓜和西芹，幫助身體改善水腫有助瘦身，減少「虛胖」的現象。讓身體多餘的水分藉由尿液排出，多吃護腎的食物，使容易浮腫的體質也得到改善。

下列8種利尿食物有助抗水腫及護腎：

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芹菜

根莖含豐富的鉀，有助血管舒張，適量攝取有助穩定血壓，同時加強身體排水。不過，芹菜的纖維較粗不易消化，容易腹脹或腸胃消化不良的人要細嚼慢嚥或少吃。

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炒芹菜更能保留營養的做法︰

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冬瓜

盛夏暑氣逼人，若小便不通且有輕微刺痛感時，以冬瓜煮湯飲用，能利尿消暑。清熱消暑的冬瓜，最好連皮連籽煮湯，營養素才不會流失。冬瓜皮在中醫裡具消脂利水的功效。將皮上的細毛去淨清洗，煮湯時加點薑中和寒性，但體虛者及生理期間的女士不宜多吃。

薏仁

利尿排水，可促進皮膚光滑；但屬性微寒，懷孕及生理期婦女不宜多吃。生薏仁利濕功效比較強，熟薏仁健脾功效比較強。另外，薏仁含較多維他命B1，促進體內的新陳代謝，加速水分排出。用薏仁煮湯或浸透後打成漿煮熱飲用，維他命B是水溶性纖維，湯汁才是營養素所在。不過，薏仁的澱粉量高，需控制血糖的人要慎吃。

荷葉

荷葉加水煮茶，用大火煮10分鐘轉小火燜片刻，消脂利排水的效果不錯。荷葉，味苦、澀，性平。功能清暑利濕。

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荷葉冬瓜薏仁湯食譜

紫菜/海帶

富含碘、鎂、鉀及膽鹼等，有助加速水分代謝，能利尿、消水腫。煮熟後作涼拌菜、或煮海帶湯。

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紫菜粉絲草菇湯食譜

紅豆

有助促進血液循環，還有加速身體代謝水分、利尿、改善水腫的作用。跟薏仁一樣含豐富的維他命B，有助消除疲勞。赤小豆改善水腫的效果更佳，助利水除濕，消腫解毒。建議紅豆或赤小豆連皮煮湯，但豆類屬澱粉類，腸胃較差者忌吃太多。

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黑豆

富含蛋白質、維他命A及E，有助促進代謝、活血、消腫；黑豆中的鈣和鉀含量高，也助降低血壓。黑豆最宜煮水或湯，適合容易腰痠背痛，腳踝水腫的人飲用。

桑葚

即是桑子（Mulberry），富含維他命、蘋果酸，可促進胃腸蠕動、行氣活血，並能利尿和消水腫。

台灣腎臟科陳彥成醫生提醒，有利尿作用的食物可消水腫，對腎臟有一定益處，但是腎臟功能異常，建議要諮詢醫生意見。

少鹽多喝水預防水腫

至於，鹽分/鈉質高的食物，包括醬料、麵、丸類、罐頭食品及薯片等不宜多吃。鈉（sodium）本身有助保留體內的水分，故此在日常飲食中不能吃過多太鹹的食物。此外要多喝水，因為身體覺得不夠水分，自以為不夠水，就會儲蓄水份，使水腫浮腫的情況更明顯。

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哪些食物助利尿及抗水腫？ 紅豆、薏仁、冬瓜和西芹…… 生熟薏仁有什麼功效？ 生薏仁利濕功效比較強，熟薏仁健脾功效比較強。 紅豆能改善水腫？ 也可，但是赤小豆改善水腫的效果更佳。

參考資料︰自由時報/康健