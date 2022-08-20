健康糖水食譜｜淮山銀耳蓮子羹入秋滋陰潤燥　益肺健脾2類人忌吃

立秋已過，盛夏餘熱未消，天氣仍然非常炎熱，素有「秋老虎」之稱。雖然白天酷熱，但清晨及夜晚已感些微涼意，秋天養生之法以益肺、減燥為重。

攝影︰尹嘉蔚



夏末秋初仍要健脾去濕

悲憂傷肺，入秋更應保持內心寧靜，忌悲憂傷感。立秋後緊隨的節氣為「處暑」，這段過渡期仍舊潮濕高溫，夏末秋初仍然要注意健脾、去濕，照顧脾胃消化功能和去除體內濕氣。可吃茯苓、淮山、芡實、薏仁、蓮子等以助健脾、利水。

淮山銀耳蓮子羹

少辛辣煎炸防秋燥

俗話亦說「春困秋乏」，「秋乏」也最容易產生疲倦感，飲食方面，吃一點清淡及滋潤的食物，如梨、雪耳、蜂蜜等，這些食物能防「秋燥」，以免相對濕度逐漸下降，使皮膚、呼吸道出現乾燥現象。預防「秋乏」與「秋燥」，少吃辛辣、煎炸類食物，這些會容易加劇身體的乾燥及疲勞感。多做一些運動、多喝水、少吃冰涼食物，身體乾爽精神自然慢慢轉好。註冊中醫師潘仲恆提議以淮山銀耳蓮子羹預防秋燥，又可達滋陰潤燥的功效。

淮山銀耳蓮子羹材料

淮山銀耳蓮子羹的材料，各自的功效簡略如下︰

淮山 ︰益氣養陰

雪耳 ︰滋陰潤肺

芡實︰除濕健脾

百合︰清心潤肺

杞子︰補肝明目

蓮子︰補脾養心

紅棗︰益氣養血

生熟薏仁︰利水健脾

淮山銀耳蓮子羹食譜

按圖了解此羹的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「淮山銀耳蓮子羹」之食用建議︰

可預防秋燥、滋陰潤燥。

一星期一次，或見濕度太低，乾燥時飲用.

糖尿病患者、外感病患者忌服。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



淮山銀耳蓮子羹可預防秋燥、滋陰潤燥。

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淮山銀耳蓮子羹 （煲/Boil）

4-8人分量 1級難度 1小時

材料︰乾淮山20克、雪耳半朵 、蓮子10克 、芡實10克、乾百合10克、杞子10克、紅棗（去核）3粒、生熟薏仁 各3克、水2公升、冰糖適量。

做法︰

1.雪耳先用水浸發，其他材料洗乾淨備用。

2.乾淮山用熱水浸泡半小時後沖洗。

3.大火煲滾水後，除了冰糖，將全部材料放入鍋。

4.水再滾後轉細火煲40分鐘，加入冰糖再煲20分鐘完成。

不失敗秘訣︰

乾淮山雪白，因為被硫磺燻過，可用熱水浸泡去走硫磺味。

蓮子、芡實不用浸泡，直接放入滾水煮。