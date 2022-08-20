健康糖水食譜｜淮山銀耳蓮子羹入秋滋陰潤燥 益肺健脾2類人忌吃
立秋已過，盛夏餘熱未消，天氣仍然非常炎熱，素有「秋老虎」之稱。雖然白天酷熱，但清晨及夜晚已感些微涼意，秋天養生之法以益肺、減燥為重。
攝影︰尹嘉蔚
夏末秋初仍要健脾去濕
悲憂傷肺，入秋更應保持內心寧靜，忌悲憂傷感。立秋後緊隨的節氣為「處暑」，這段過渡期仍舊潮濕高溫，夏末秋初仍然要注意健脾、去濕，照顧脾胃消化功能和去除體內濕氣。可吃茯苓、淮山、芡實、薏仁、蓮子等以助健脾、利水。
少辛辣煎炸防秋燥
俗話亦說「春困秋乏」，「秋乏」也最容易產生疲倦感，飲食方面，吃一點清淡及滋潤的食物，如梨、雪耳、蜂蜜等，這些食物能防「秋燥」，以免相對濕度逐漸下降，使皮膚、呼吸道出現乾燥現象。預防「秋乏」與「秋燥」，少吃辛辣、煎炸類食物，這些會容易加劇身體的乾燥及疲勞感。多做一些運動、多喝水、少吃冰涼食物，身體乾爽精神自然慢慢轉好。註冊中醫師潘仲恆提議以淮山銀耳蓮子羹預防秋燥，又可達滋陰潤燥的功效。
淮山銀耳蓮子羹的材料，各自的功效簡略如下︰
淮山 ︰益氣養陰
雪耳 ︰滋陰潤肺
芡實︰除濕健脾
百合︰清心潤肺
杞子︰補肝明目
蓮子︰補脾養心
紅棗︰益氣養血
生熟薏仁︰利水健脾
按圖了解此羹的食材療效：
註冊中醫師潘仲恆對「淮山銀耳蓮子羹」之食用建議︰
可預防秋燥、滋陰潤燥。
一星期一次，或見濕度太低，乾燥時飲用.
糖尿病患者、外感病患者忌服。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
淮山銀耳蓮子羹 （煲/Boil）
4-8人分量 1級難度 1小時
材料︰乾淮山20克、雪耳半朵 、蓮子10克 、芡實10克、乾百合10克、杞子10克、紅棗（去核）3粒、生熟薏仁 各3克、水2公升、冰糖適量。
做法︰
1.雪耳先用水浸發，其他材料洗乾淨備用。
2.乾淮山用熱水浸泡半小時後沖洗。
3.大火煲滾水後，除了冰糖，將全部材料放入鍋。
4.水再滾後轉細火煲40分鐘，加入冰糖再煲20分鐘完成。
不失敗秘訣︰
乾淮山雪白，因為被硫磺燻過，可用熱水浸泡去走硫磺味。
蓮子、芡實不用浸泡，直接放入滾水煮。