Gi味俱全｜黃淑儀薑酒煮雞坐月必吃 配米粉都得加1材料去瘀血
撰文：鄧穎琪
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薑酒煮雞，聽起來像是女士產後養生滋補之物，但黃淑儀（Gigi姐）卻說，食薑酒煮雞並非產後婦女專利，她更認識不少男士都同樣喜愛。Gigi姐就曾在節目上示範自己的薑酒煮雞食譜，除了薑、酒和雞，又會加上什麼滋補材料？
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了薑酒煮雞的做法，她說自己想當年坐月，最愛的食物就是雞酒。有時Gigi姐有朋友生完小孩，她都會送上雞酒，沒想到那些朋友卻說，雞酒美味得差不多快給老公喝光，所以雞酒絕對不是女性的專利呢！
以往煮雞酒，可能會用整隻雞，但Gigi卻表示有些人可能不要雞背、雞頭、雞頸等，那倒不如用雞上腿，加起來分量相當於大半隻雞。
請按下圖睇Gigi姐薑酒煮雞的做法：
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黃淑儀薑酒煮雞食譜
材料：
雞上髀1/2隻（斬件）
薑113克（切片）
糯米酒560毫升
片粒1/2片
木耳38克（用水浸軟）
紅棗12粒（去核）
米粉2個（煮熟配吃）
底味：
鹽1茶匙
胡椒粉1茶匙
粟粉少許
做法：
1.雞上髀取肉切塊，骨斬大件，加底味略醃。
2.用1湯匙油爆香薑片、雞件和木耳，加入糯米酒（留一碗後加）和片糖，炒勻。
3.蓋上鍋蓋，用猛火煮約5分鐘，加入一碗酒，再略煮即可配米粉享用。