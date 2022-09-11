Gi味俱全｜黃淑儀薑酒煮雞坐月必吃　配米粉都得加1材料去瘀血

薑酒煮雞，聽起來像是女士產後養生滋補之物，但黃淑儀（Gigi姐）卻說，食薑酒煮雞並非產後婦女專利，她更認識不少男士都同樣喜愛。Gigi姐就曾在節目上示範自己的薑酒煮雞食譜，除了薑、酒和雞，又會加上什麼滋補材料？



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了薑酒煮雞的做法，她說自己想當年坐月，最愛的食物就是雞酒。有時Gigi姐有朋友生完小孩，她都會送上雞酒，沒想到那些朋友卻說，雞酒美味得差不多快給老公喝光，所以雞酒絕對不是女性的專利呢！

Gigi姐說自己坐月時，最愛的食物就是雞酒。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

以往煮雞酒，可能會用整隻雞，但Gigi卻表示有些人可能不要雞背、雞頭、雞頸等，那倒不如用雞上腿，加起來分量相當於大半隻雞。

請按下圖睇Gigi姐薑酒煮雞的做法：

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薑酒煮雞。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

黃淑儀薑酒煮雞食譜



材料：

雞上髀1/2隻（斬件）

薑113克（切片）

糯米酒560毫升

片粒1/2片

木耳38克（用水浸軟）

紅棗12粒（去核）

米粉2個（煮熟配吃）



底味：

鹽1茶匙

胡椒粉1茶匙

粟粉少許



做法：

1.雞上髀取肉切塊，骨斬大件，加底味略醃。

2.用1湯匙油爆香薑片、雞件和木耳，加入糯米酒（留一碗後加）和片糖，炒勻。

3.蓋上鍋蓋，用猛火煮約5分鐘，加入一碗酒，再略煮即可配米粉享用。

