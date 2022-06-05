Gi味俱全｜黃淑儀海南版清補涼食譜　拌椰奶涼粉養生湯變消暑糖水

清補涼是夏天必飲的健脾去濕湯水，成分溫和，一家大細都適宜。而黃淑儀就表示自己在海南島拍《吾淑吾食》時，學到海南清補涼的煮法，當地人原來愛以各種豆類煮成甜食，當糖水般拌涼粉及煉奶等品嘗！



海南版清補涼材料大不同 沒淮山杞子龍眼

對香港人來說，清補涼是老火湯一種，材料主要是淮山、芡實、薏米、龍眼肉、南北杏和瘦肉等等，但原來海南島人的清補涼，跟香港大不同！黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集就提到，雖然以前都試過，把清補涼湯走肉，加糖變成清補涼糖水，但她在海南島拍攝時見到當地人煮的清補涼，跟想像中完全是兩回事！她說：「平時煲清補涼會加淮山、杞子、龍眼肉之類，但海南清補涼沒有這三種材料，可能怕淮山煲完會溶。它的賣相跟以往的清補涼不同，幾乎所有材料都不同。」

Gigi姐第一次見到海南清補涼時，發現跟想像中相當不同。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

豆類煉奶水果隨意加 清補涼甜品冷熱皆宜

Gigi姐指，所有材料都很隨意，可因個人口味來加減，但一般都是豆類等，吃起來有點似八寶粥。她說海南清補涼可凍食或熱食，凍食的話就在下面加冰或涼粉，除了糖水、煉奶、椰奶等，你亦可以拌水果，例如菠蘿、西瓜之類。Gigi姐又表示，若加入熟芋頭粒，吃來就像摩摩喳喳。現在天氣開始熱，各位不妨試試！

海南清補涼可以加涼粉食。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

請按下圖睇「海南清補涼」的材料、步驟和貼士：

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黃淑儀海南清補涼食譜



材料：

薏米半杯（煮腍）

西米半杯（煮腍）

紅棗1杯（取核，蒸10分鐘）

紅腰豆1杯（浸至少1小時）

綠豆1杯（浸至少1小時）

花生1杯（浸至少1小時）

粟米粒1杯

涼粉1杯（切粒）

眉豆1杯

提子乾1杯



伴食料：

糖水（煮滾1杯水，下一杯冰糖，煮至糖溶待涼）

煉奶適量

椰奶適量



做法：

1.薏米和西米分別煲10分鐘，熄火焗15分鐘，用水沖泡一下。

2.紅棗取核，連粟米蒸20分鐘，已浸過的紅腰豆和花生，加水煲或微波爐加熱至軟身。綠豆和眉豆分別加過面水煮至喜歡的硬度，備用。

3.將糖水材料加入鍋中，煮成濃縮糖水，放涼。將煮好的材料按喜好加入碗內，加入伴食材料拌勻即可。



資料來源：《Gi味俱全》