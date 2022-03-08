Gi味俱全｜黃淑儀五指毛桃豬腱湯食譜　化痰止咳五指毛桃是什麼？

之前分享過多個黃淑儀（Gigi姐）的食譜，由小菜、甜品、節日小食都一應俱全，而今次要分享的是一個湯水——五指毛桃豬腱湯，有益氣補虛、行氣解鬱、化痰止咳的功效，還詳細解釋了五指毛桃和日月魚是什麼。
五指毛桃 粗葉榕根部
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》其中一集，分享了「五指毛桃豬腱湯」這種老火湯的製法，她指自己十幾年前去內地工作時，初次認識五指毛桃，也是當時才知道五指毛桃可以用來煲湯。Gigi姐說五指毛桃不是桃，而是一棵植物（粗葉榕）的根部，由於長在它上面的葉子，好像一隻有5根手指的手掌，五指毛桃因而得名。聞起來它的味道不似椰子，但煲出來的味道卻像椰子般清香。
這個湯的材料還有豬腱或鮑魚骨，主要為了提味，另外還有日月魚，可讓湯煲得更甜。原來不但五指毛桃不是桃，日月魚也不是魚，它是貝殼一種，有紅色、白色，像太陽和月亮，所以有日月魚之稱。
請按下圖睇「五指毛桃豬腱湯」的材料、步驟和貼士：
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黃淑儀五指毛桃豬腱湯食譜
材料：
豬腱/鮑魚骨4塊（汆水）
日月魚1両（略浸）
陳皮1個（浸軟）
薏仁1.5両（略浸）
淮山1.5両（沖洗）
五指毛桃2.5両（沖洗）
紅棗8粒（拍扁去核）
水18碗
薑4片
做法：
1.豬腱或鮑魚骨冷水下鍋，加薑3片，汆水。
2.日月魚略浸，紅棗拍扁去核。
3.所有材料加入湯鍋中，加水，開大火煲5分鐘，轉中細火煲3小時。
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