早餐時間｜早餐幾時食護腸胃？Brunch早午餐營養師2原因不建議

吃一天當中的某一餐居然會傷身？現代人工作繁忙，假日經常睡到自然醒，讓「早午餐（Brunch）」風氣相當盛行。不過，有營養師透露，這樣的飲食方式其實容易引起腸胃負擔，吃了比不吃還更傷健康，為甚麼呢？



坊間流行大份量早午餐，尤其是放假睡到自然醒的時候，讓大家可以一次解決兩餐，深受不少人喜愛，不過有營養師指出，這樣的早午餐的模式並不健康，為甚麼？

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早午餐（Brunch）易致三高 增腸胃負擔

根據《常春月刊》報道，來自台灣的營養師張麗玲表示，「早午餐（Brunch）」等於是Breakfast（早餐）＋Lunch（午餐）一起食用，兩餐的份量加在一起，讓人容易在短時間內吃進大量的食物，一來容易引起腸胃負擔，長期下來則易引發代謝失調。

張麗玲點出早午餐的特性，以「高油、高脂、大份量」的美式食物為主，一餐下來攝取的熱量通常會超標，經常食用的話，連三高（高血壓、高血脂、高血糖）都會找上門。

起床後「第一餐」是關鍵 研究：早餐、午餐應分開吃

正所謂一日之計在於晨，一天當中最重要的一餐正是「早餐」，有研究指出，一早起床若不補充足夠的能量，容易造成血糖過低、注意力變差，同時出現疲勞、記憶力衰退等現象；因此，為了健康着想，營養師仍建議早餐與午餐應該分開來吃。

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幾時食早餐最好？

不過，幾點吃早餐會是比較適當的時間？張麗玲指出，不管幾點起床，最好都在起床後的1～2小時內吃完第一餐；一般來說，規律的早餐與午餐時間應間隔4～5小時，而吃早餐的時間應該在早晨的7～9點之間最適當。

根據《早安健康》報道，台灣扶原中醫診所總院長郭大維表示，以中醫觀點來看，早上7～9點氣血流注胃經，這時候腸胃的消化、吸收能力最好，最適合吃第一餐。如果這時候沒有適度進食，容易損傷腸胃黏膜，同時也無法養護胃氣。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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