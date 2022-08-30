骨質疏鬆｜患者慎防跌倒降骨折機會　生活保養4對策多做這種運動

若患上骨質疏鬆症，除了透過藥物治療，患者在日常生活中也要提高警覺，慎防跌倒，以降低骨折的機會。



以下就患者的飲食、運動、生活型態、跌倒預防給予生活對策。

骨質疏鬆症患者如何避免骨折？（按圖了解 👇👇👇）

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第1招：遵守日常保健建議

定期（大約1〜2年）接受骨密度篩選；若已停經的婦女，應接受婦產科醫師評估後使用荷爾蒙治療；一般患者應經由骨科醫師評估後使用藥物治療，如：鈣片，勿自行購買藥物服用；如發生胸腰椎壓迫性骨折時，應經過骨科醫師診治後穿著「長背架」，有疼痛問題發生時，應接受醫師診治做疼痛控制，並給予心理支持。

第2招：預防跌倒，減少骨折機會

經診斷罹患骨質疏鬆症的人，必須要預防跌倒，以免發生骨折。方法如下：

1. 改善居家環境。

浴室、廚房、廁所及樓梯是較容易跌倒地方，應有充足的照明，保持地面乾燥或鋪設防滑墊，樓梯盡量平緩及設手欄杆等設施。

2. 維持適當的運動。

運動可增進肌力及關節柔軟性，並改善身體的協調能力， 而減少跌倒機會。

3. 走路速度應放慢、放穩，增加平衡感，以減少跌倒造成骨折。

▼同場加映：骨質疏鬆高危因素（按圖了解👇👇👇）

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4. 定期檢查視力並矯正。

5. 選擇防滑的鞋子及長度合宜的衣褲，避免跌倒。

6. 在醫師的指示下服用藥物，並定期做骨質密度檢查。

第3招：補充足夠且均衡的營養素

飲食中多攝取足夠營養，是治療骨鬆最基本的要求，例如，鈣與維他命D；均衡飲食，攝取足夠蛋白質，減少過多鹽分攝取；充足日照；避免過量煙、酒以及咖啡因的攝取。

除了補充鈣質之外，更要預防鈣質流失，例如，高鈉食品會加速腎臟代謝過多的鈉，也會同時排出鈣質，故應避免食用可樂、加工肉品、即食麵等食物。

降低骨折風險，不能少了「維他命K和鎂」

維他命K在成骨作用中，擔任關鍵的鑰匙，讓鈣質成為骨鈣蛋白、進而形成骨質；而鎂是造骨小幫手，幫助鈣吸收。

▼同場加映，5大高鈣食物（按圖👇👇👇）

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第4招：有計劃練好負重運動

適量且持續的運動，已被證實能有效的增加骨質密度，降低骨質流失速率，增加肌力與關節活動度、平衡感，進而預防跌倒，減少受傷。

因為骨骼必須在有衝擊運動下才能強化骨質，尤其有計劃的負重重量訓練，可減少骨質流失，且強化附於骨骼外的骨骼肌強度，但骨質疏鬆症病人應避免背部屈曲運動，以避免脊椎壓迫性骨折。適當的運動頻率是每周3次，每次達30分鐘，每次運動心跳達每分鐘120～130下。

另外，每周慢跑超過40英哩以上的女性，多會因體脂肪過低，而有經期不順的問題，反而對荷爾蒙重建骨質的效用有所傷害，所以不宜過度運動。

骨質疏鬆症患者何時需要立即就醫？

骨質疏鬆症患者因骨質流失嚴重，行動力常常比一般人差，其中年長族群更為明顯。一旦老年人發生骨折，一定要迅速就醫，經由骨科醫師診治，包括症狀、病史、檢查，輔以X光攝影，了解骨折部位的移位及粉碎的程度，再進行適當的治療。

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骨質疏鬆症／骨鬆會有什麼症狀？如何知道骨本夠不夠？「332」快速自我檢測

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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