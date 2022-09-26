入廚貼士｜6大豆腐點煮更好味？11款豆製品鈣含量板豆腐只排第5

台灣農糧署在社交平台分享6大類豆腐，建議烹調方法突顯每種豆腐的特色、味道和口感，使平凡的豆腐煮出更貼近大師級的水準。



嫩豆腐補鈣能力低

大家知道豆腐如何製造嗎？豆腐的原材料是黃豆，黃豆經浸泡蒸煮、研磨過濾、煮沸、加入凝固劑凝固形成了豆腐花。凝固劑主要有兩種，傳統豆腐、板豆腐、豆乾利用硫酸鈣（石膏）進行凝固，所以鈣質含量較高，而盒裝豆腐（嫩豆腐）利用葡萄糖酸內脂凝固，鈣質含量相對少得多，健身人士要補充蛋白質，選擇傳統豆腐較好。

豆腐的原材料是黃豆，黃豆經浸泡蒸煮、研磨過濾、煮沸、加入凝固劑凝固形成了豆腐花，將凝固的豆腐花加壓脫水，根據不同的受壓程度造就不同口感的豆腐。（Unsplash）

按圖了解各豆製品的鈣質含量︰

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各式豆腐最佳烹調法

將凝固的豆腐花加壓脫水，根據不同的受壓程度造就不同口感的豆腐，例如是板豆腐、嫩豆腐等。板豆腐經不同的加工方式又分別製成了各樣風味的豆腐，包括凍豆腐、油豆腐及臭豆腐等。每種豆腐最適合的烹調方式也有些許不同，舉例板豆腐較硬，適用於炒、煎；嫩豆腐柔軟，適用於蒸、涼拌；凍豆腐多孔宜煮火鍋吸收湯汁；油豆腐風味濃可用於滷水。

台灣農糧署在社交平台分享6大類豆腐，建議烹調方法突顯每種豆腐的特色。（Unsplash）

按圖認識更多各式豆腐的特色及最佳烹調法︰

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1.板豆腐︰

用棉布包裹、置於木盒內加壓，形成口感較紮實的豆腐，又稱木棉豆腐，豆漿濃度較高。烹調方式︰煎、炒、炸。

2.凍豆腐︰

板豆腐經冷凍後製成，冷凍破壞板豆腐的物理結構，使豆腐形成孔洞。烹調方式︰煮火鍋、滷。

3.油豆腐︰

板豆腐經油炸後製成，使豆腐表層不易碎，又能吸附湯汁。烹調方式︰炒、關東煮、滷。

4.臭豆腐︰

板豆腐經滷水浸泡發酵後產生特殊氣味製成，經油炸後淋上醬汁食用。烹調方式︰配泡菜、濃郁醬汁。

5.嫩豆腐︰

加壓時間短、壓力小，形成如絹布般細嫩的豆腐，又稱絹豆腐，含水量較高，口感滑順。烹調方式︰蒸、涼拌。

6.雞蛋豆腐︰

製嫩豆腐中加入雞蛋便成為雞蛋豆腐，顏色偏黃。烹調方式︰蒸、炸。

參考資料︰台灣農糧署FB/營養初 Nutrue - 營養師杯蓋