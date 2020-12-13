豆腐蛋白質｜多吃大豆易乳癌？助防癌？消委會測17款豆腐高蛋白質

消委會曾測試市面上40款豆腐，發現樣本的營養成分十分參差，蛋白質的含量高低差距由1.6倍至25倍不等。至於，以大豆為主的飲食習慣對身體好不好？女性關心的乳癌問題，是否跟大豆飲食有關？

豆腐含豐富的植物蛋白質。（VCG）

豆腐由大豆及水分製造，含豐富的植物蛋白質，不少人士會進食豆腐來攝取蛋白質，尤其是茹素人士。消委會曾測試市面上34款預先包裝（8款硬豆腐、26款嫰豆腐），及6款非預先包裝（板豆腐）共40款豆腐樣本。參考本港、內地、台灣、日本及聯合國食品法典委員會（CODEX）的標準，測試樣本的安全及營養成分。

消委會曾測試市面上40款豆腐，只有5款硬豆腐、12款嫰豆腐屬「蛋白質的來源」（每100克含不少於6克蛋白質）食物。(盧翊銘攝)

40款豆腐樣本的測試結果均符合CODEX有關豆腐的蛋白質成分要求（多於 / 等於每100克含3.5克）。不過，各豆腐樣本之間的差距甚大，蛋白質含量最高的樣本每100克含9.4克，與含量最低的樣本每100克含3.6克，相差1.6倍。

40款豆腐樣本，蛋白質的含量高低差距由1.6倍至25倍不等。（消委會圖片）

據食物安全中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》，每100克含不少於6克蛋白質的食物，屬「蛋白質的來源」食物。按此標準，40款樣本中只有17款（5款硬豆腐、12款嫰豆腐）達標。中國營養學會建議一名成年男性每日蛋白質的攝入量為65克，若以蛋白質含量最高的樣本計算，進食700克豆腐（2.3盒）便夠全日蛋白質所需。若以含量最低的樣本計，則需進食1,900克豆腐 ，相當於5盒（每盒400克）才足夠。

按圖看蛋白質含量較高的17款豆腐 及 台灣《包裝豆腐》蛋白質標準︰

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亞洲女性患乳癌風險較低 大豆食品助預防癌症

傳統豆製品，包括豆腐、豆漿及味噌等均歸類為大豆飲食，相比其他食品，大豆飲食有助降低患心臟病的風險。大豆提供蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命B、纖維、鐵、鈣和鋅等營養，是一種可取代肉類的食物。有人認為大豆有益於健康，也有人擔憂大豆中的異黃酮具雌激素的性能，或會刺激乳癌細胞生長及干擾人體內的荷爾蒙。

傳聞大豆飲食會增加患乳癌的風險，至今未有明確的答案，但科學家發現常吃大豆似乎能預防癌症。（資料圖片）

不過，科學家對於大豆飲食是否加重罹患乳癌的風險有以下發現，請按圖了解︰

【同場加映】平胸人士患乳癌機會較低？ 拆解3大乳癌風險迷思

按圖破解乳癌風險的三大迷思︰

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參考資料︰消委會/BBC