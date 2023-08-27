豆腐營養｜護心血管皮膚光滑防骨鬆　忌同吃4食物花生礙蛋白吸收?

豆腐含植物雌激素、大豆異黃酮、鈣質和維他命D、蛋白質和纖維素，能幫助維持皮膚光滑、調節荷爾蒙、防骨鬆及助減肥。不過，不宜與柿子、花生、甘草等食物同食。



台灣中國醫藥大學附設醫院台北分院胸腔內科主治醫師蘇維鈞在Facebook分享，豆腐是由大豆製成，含有豐富的蛋白質、維他命和礦物質。根據製作方法和口感的不同，豆腐可以分為4種類型。

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1. 嫩豆腐：口感柔軟細嫩，適合用來做湯和炒菜。

2. 硬豆腐：口感堅實，適合燉、炸和涼拌。

3. 豆皮：豆漿倒在平底鍋上煎成的薄片，可以用來做春卷和素菜卷

4. 腐乳：豆腐加工成泥狀發酵而成。



含大豆異黃酮 能減少乳癌風險

蘇維鈞表示，由於豆腐是素食，因此不含膽固醇，對心血管健康有益，還可作為素食者的主要蛋白質來源，此外，豆腐還含有大量的植物雌激素、大豆異黃酮、鈣質和維他命D、蛋白質和纖維素。

植物雌激素：可幫助預防皮膚老化，保持皮膚光滑細嫩。

大豆異黃酮：可幫助調節荷爾蒙水平，減少女性罹患乳腺癌風險。

鈣質和維他命D：有助於促進骨骼健康，預防骨鬆等。

蛋白質和纖維素：可增加飽腹感，減少進食量，有助於減肥。



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不宜與柿子、花生、甘草、高鈣食品同食

蘇維鈞提醒，雖然豆腐可與很多食物搭配食用。但是如果豆腐不新鮮或者加工不當，可能會對健康造成影響。需要注意的是，豆腐不宜與柿子、花生、甘草等食物同食，因為這些食物中含有抗胰蛋白酶的成份，與豆腐同食會影響人體腸道的吸收和代謝。此外，豆腐也不宜與高鈣食品同時食用，因為豆腐中的草酸會與高鈣食品中的鈣結合，形成難以吸收的草酸鈣。

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一名網友留言「豆腐不能和花生一起吃，那花生豆花怎麼辦？」蘇維鈞說明，豆腐與花生一起服用並無交互作用，不宜一起食用是因這些東西含有抑制胰蛋白酶的物質，一起吃可能會影響蛋白質的吸收。但是，這種影響在一般情況下是非常小的，對大部分人而言，吃豆腐並不會對健康造成負面影響。

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