豆腐｜不一定是黃豆造？8種常見豆腐成分要分清　1款易致鈉過高？

現今許多人減肥會選擇熱量低又好吃的豆腐，來自台灣的中醫師宋宛蓁表示，若搞不清楚豆腐的種類，可能會在不知道的情況下，吃下許多熱量，不僅無法減重，反讓體重增加。



黃豆含40%蛋白質 植物性食物中最多

台灣昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁在Facebook專頁「昌盛堂中醫診所」發文指出，許多人靠着豆腐減肥法瘦了好幾公斤，豆腐屬於黃豆製品，黃豆的營養成分含有約34-40%的蛋白質，是所有植物性食物中蛋白質含量最多的，也是素食者蛋白質的主要來源。其中含有17%的脂肪，可拿來製作大豆油。

雖然以下的都是「豆腐」，但原來可不是全部都是由黃豆製成：（按圖了解）

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黃豆不能生吃 免阻消化酵素分泌

黃豆常被拿來製造各種加工製品，如豆腐皮、豆漿、豆花、豆乾、素鵝、百頁、凍豆腐等。要特別注意，因黃豆含有胰蛋白酶抑制劑，所以黃豆不能生吃，需加熱烹煮才會被分解，否則會阻止消化酵素的分泌。

許多人在減肥過程中，會選擇不同的豆類加工製品如豆皮、素鵝、豆乾等，宋宛蓁表示，凡是炸過的加工製品應減少，如炸豆皮、炸豆包等，另外有時為了增加口感，添加更多的調味料甚至使用油炸的方式，反而讓食物更油、更多鹽、熱量更高。

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市面豆腐種類

1. 板豆腐

含有豐富的鈣質及蛋白質。

2. 凍豆腐

凍豆腐是板豆腐去水處理的一種，因其去水重量較輕，所以在同重量下，較板豆腐份量多，常有熱量較高的誤解，其實兩者營養成分及熱量相似。

3. 嫩豆腐

嫩豆腐又稱絹豆腐，雖然熱量較低，但其鈣質及蛋白質含量亦相對較低，且容易在加工過程添入過多調味而導致含鈉過高。

4. 百頁豆腐

許多人吃滷味時常選擇的百頁豆腐，在製作過程會加入較多油質及澱粉，若是有減重需求的人建議少吃，否則易攝取過多熱量及油脂。

5. 魚豆腐

其實是魚漿和其他添加物製成，不是真正的豆腐，含鈉量極高。

6. 芙蓉豆腐

芙蓉豆腐是蛋液及柴魚汁、糖等製成，完全不含黃豆，反而容易攝取過多的鈉。

7. 雞蛋豆腐

雖然含有黃豆和雞蛋，但加工過程添加許多的鈉和磷，因此不建議經常攝取。

8. 杏仁豆腐

其實不是豆腐，是由杏仁、奶粉、糖等製成，蛋白質含量極低，因此食用時應當適量。

黃豆含有異黃酮素(Isoflavons)，是一種植物固醇也是所謂的植物雌激素。更年期的婦女若有潮熱、盜汗等更年期症狀，可以多攝取黃豆製品，補充天然雌性激素，幫助緩解不適。此外植物雌激素，可以幫助降低血脂而降低心臟病的危險性，因此有心血管疾病的人，可適量攝取黃豆蛋白輔助減低心血管疾病發生率。

宋宛蓁表示，容易腸胃脹氣的人也應當注意黃豆及豆製品的攝取量。主要是黃豆及豆類中的寡糖較難以消化，因此易脹氣的人除了應適量攝取，否則就是得透過一些方法減少寡糖含量，盡量選擇新鮮的豆類、充分浸泡並瀝水、徹底煮熟、催芽…等方式，以減低脹氣的可能性。

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