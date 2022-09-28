食物安全｜印尼喜達撈麵連續2次驗出含致癌物！麵調味包辣粉都有

食安中心昨日（27日）公布，一款印尼進口預先包裝即食撈麵產品的樣本驗出含有除害劑環氧乙烷，呼籲市民應停止食用或購入受影響產品。為審慎起見上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售。若誤食環氧乙烷有可能導致嘔吐、噁心、呼吸困難等症狀，嚴重者或引致死亡。



食安中心昨日（27日）公布，圖中的包裝即食撈麵產品的樣本驗出含有除害劑環氧乙烷，呼籲市民應停止食用或購入受影響產品。（百佳官網）

產品名稱：

喜達韓式辣雞味撈麵

品牌：喜達

來源地：印尼

淨重：435克

總代理商：金龍食品貿易有限公司

零售商：百佳超級市場（香港）有限公司

此日期前最佳：2023年5月19日



麵、調味料及辣粉樣本均含除害劑

食安中心發言人表示，經「恆常食物監測計劃」在樂富一間超級市場抽取樣本作檢測，結果顯示上述產品的麵、調味料及辣粉樣本均含有除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關零售商已按中心指示回收相關產品，市民可於辦公時間致電其熱線（2606 8658），查詢有關產品的回收事宜。

「喜達韓式辣雞味撈麵」的麵、調味料及辣粉樣本均含有除害劑環氧乙烷。（資料圖片）

韓式辣雞味撈麵已連續2次驗出含致癌物

印尼品牌喜達（MIE SEDAAP）早前（本年7月）亦被台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署） 公布，共11款即食麵的調味包、醬料包被驗出含有致癌物環氧乙烷，其中一款便是「喜達韓式辣雞味撈麵（包裝）」。 台灣食藥署科長陳慶裕表示，可能是醬料包中含有一些農產品，需要殺菌保存，才驗出除害劑殘留。

請按圖看本年7月台灣食藥署公布被驗出致癌物「環氧乙烷」的11款喜達即食麵：

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11款被驗出致癌物「環氧乙烷」的喜達即食麵：

韓式辣雞味撈麵（杯裝）

韓式辣雞味撈麵（包裝）

牛肉味湯杯麵

雞肉味湯杯麵

韓式辣味湯麵

酸辣味湯杯麵

咖喱雞味湯杯麵

特色咖喱味湯杯麵

辣雞味湯杯麵

青檸味即食麵（包裝）

酸辣風味即食麵（包裝）



環氧乙烷屬一級致癌物 或致屙嘔傷肝腎嚴重可致命

環氧乙烷是除害蟲劑，包括毒殺昆蟲及老鼠，對人體有毒，其後發現具致癌性，有可能導致嘔吐、噁心、腹瀉、頭痛、暈眩、呼吸困難等症狀，甚至可能損肝、腎及出現昏迷，嚴重或引致死亡。世界衛生組織國際癌症研究機構已將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，會增加罹患血癌、乳癌之風險。

（資料圖片）

資料來源：食物安全中心／台灣衛生福利部食品藥物管理署