消委會香腸｜廚師御品皇含損生殖器代謝物！2款含致癌物邊款最肥?

消委會檢測市售的30款香腸樣本，發現逾8成半屬高鈉；過半屬高脂，還內含化學物質，長期進食可能會增加患高血壓及致肥風險，當中「御品皇」、「alfresco」及「廚師牌」更驗出禁用獸藥代謝物呋喃西林，或會損害生殖器官。



消委會抽查了市面30款香腸產品檢測，發現逾8成半屬高鈉；過半屬高脂食物。（消委會提供）

3款驗出禁用獸藥代謝物SEM 廚師牌超標14倍

消委會是次測試30款市售香腸，有20款屬冷藏，7款屬冷凍和3款屬室溫，發現共5款驗出與食物安全相關的物質。其中「御品皇」、「Alfresco」及「廚師牌」檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物SEM，研究顯示可能會損害實驗動物的生殖器官、令關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。

請按圖看3款樣本含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物SEM：

根據歐盟現時的「行動參考點」（每公斤1.0微克），3款香腸樣本所含的SEM均超出指標，當中廚師牌高級雞肉腸是眾多樣本中最高，每公斤含14微克SEM，即超出歐盟「行動參考點」14倍。

2款驗出致癌物多環芳香烴

此外，「TOPVALU」和 「City'super」均驗出含有具致癌性及基因毒性的多環芳香烴（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons，PAHs），不過含量沒有超出歐盟限量。消委會估計可能與其經煙燻製作有關，但由於仍屬基因致癌物，消委會已促請有關生產商改善產品中的多環芳香烴含量。

「TOPVALU」和 「City'super」均驗出含有具致癌性及基因毒性的物質，估計可能與其經煙燻製作有關。（Krzysztof Kowalik/Unsplash）

逾8成半屬高鈉 Harvest Creek食1條達每日鈉上限22%

根據食安中心的資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」食物。是次測試發現共26款樣本屬「高鈉」，以每100克計，全部香腸樣本的平均鈉含量為780毫克。當中，「Harvest Creek」是眾多樣本中鈉含量最高，每100克含1,280毫克鈉；「龍堡」蜜糖雞尾腸為鈉含量最低的香腸樣本，每100克含565毫克鈉，兩者相差2.3倍。根據世衞建議成人每日攝取上限（2,000毫克鈉）來計算，若進食一條Harvest Creek香腸便已達上限22%，接近1/4茶匙鹽。

Harvest Creek Chicken Franks with Variety Meats，鈉含量最高，每100克含1280毫克鈉。（百佳網站）

過半屬高脂 總脂肪相差可達5.5倍

是次測試發現共15款樣本屬「高脂」，以每100克計，全部香腸樣本的平均總脂肪含量為20.0克。據食安中心的資 料，每100克食物含超過20克總脂肪，屬「高脂」食物。總脂肪含量最高為「TOPVALU」，每100克含35.6克脂肪；總脂肪含量最低的樣本為「BILINSKI'S」，每100克含5.5克脂肪，兩者相差5.5倍。

請按圖看消委會香腸檢測 - 10款香腸營養素含量（鈉質由低至高排列）：

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注意香腸配料慎防鈉質超標 消委會健康食用3建議

香腸常常作為配料與其他主食一同食用，如熱狗、即食麵、早餐等，消委會提醒以上提及的配搭食材都是相對高鈉，以1碗香腸煎蛋即食麵為例，1個即食麵約含鈉質1144毫克；1隻蛋約含鈉質133毫克；1條香腸約含鈉質335毫克；少許菜約含鈉質極少，總鈉含量1,612毫克，進食1碗已佔成人每日建議鈉攝入限量約81%。

（消委會圖片）

香腸屬於加工肉類，國際癌症研究機構於2015年把加工肉歸類為「令人類致癌」食物（即第1組別物質）。現時國際上沒有進食加工肉類的安全水平，世衞建議人們應節制進食加工肉類，以減少患癌風險。若然想比較健康地進食香腸，消委會亦有3個建議提供及消費者参考：

1. 不宜經常進食香腸等加工肉類作為吸收蛋白質的主要來源，宜選擇非加工肉類、海鮮、蛋、乾焗原味果仁、乾豆和豆製品，這些食物的蛋白質含量亦普遍較加工肉類為高。|



2. 選擇產品時，細看營養標籤，盡量揀選較低脂及低鈉的產品，減低患上高血壓及心血管疾病的風險。



3. 烹調加工肉類時，應避免高溫的烹調方法例如煎炸、燒烤。



資料來源：消委會