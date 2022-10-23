水餃食譜｜可愛造型菜肉水餃打卡一流！加椰菜碎如何不出水？

社員Lin Melody發表於Facebook廚藝公社：涼涼的天氣來包水餃吧！有造型的更能讓小孩多吃幾顆喔！



準備食材：豬絞肉、薑末、粟米粒、一顆全蛋、醬油、少許椰菜、鹽巴、水餃皮！

創意造型水餃（按圖）

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做法：水餃內餡豬絞肉加入薑末、粟米粒和一顆全蛋，抓勻直到吸收後加一點點的薄鹽醬油，椰菜切碎加鹽巴，抓出水，重複多次。豬絞肉和椰菜拌均勻，冷藏備用！

水餃皮：中筋麵粉、些許色粉，加入水直到可手捏糰，麵糰桿平，取圓型容器壓模（我用圓型模）壓出圓片狀再桿薄一點！

接著開始包餡做造型，一次多做可以冷凍起來！想吃就可以隨時吃，畢竟造型很費工！

按圖看煮水餃防破皮、不粘黏方法：

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其他社員留言回覆：「太有才了!!」、「太強大」、「這個是我見過最繽紛最可愛的水餃了」、「看著看著默默就想跟你點其他造型」、「太扯了啦，當你的小孩一定很幸福」、「好可愛喔！太費工了吧」、「太漂亮了！臣妾下不了口啊！」、「想看哥吉拉（哥斯拉）造型的水餃」、「好可愛唷」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】