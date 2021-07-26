減肥陷阱｜12款水餃熱量排行　營養師6招健康吃水餃盡量不要沾醬

你都吃什麼口味的水餃？小小一顆水餃，許多人忍不住一口接一口吃，當心熱量、含鈉量都爆表。台灣營養師高敏敏更提醒，吃水餃別配酸辣湯、粟米濃湯，以免熱量、油脂會更高。



▼水餃熱量排行榜（點擊下圖看清 👇👇👇）

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高敏敏指出，小小的一顆水餃，熱量就有70大卡，吃4顆相當於一碗飯，吃10顆的熱量等於一個便當，還可能有營養不均的問題。

其實不同口味的水餃熱量也不同，高敏敏表示，熱量前5名分別為韭菜水餃、辣泡菜水餃、韭菜鮮蝦、韭黃豬肉及咖哩水餃，而雞肉水餃、粟米水餃、帶子水餃、鮮蝦水餃、蔬菜水餃的熱量較低。

水餃除了熱量高外，許多人會沾醬吃，高敏敏說明，一碟30克的豉油（又稱醬油），熱量約27大卡、含鈉量1499毫克；一碟30克的烏醋，熱量11大卡、含鈉量471毫克，「搭配一盤豉油烏醋的鈉含量破千毫克」。

▼15款急凍水餃熱量排名（按圖 👇👇👇）

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6招健康吃水餃

1. 水餃口味可混搭，有蔬菜、有肉，平均食物類別。

2. 選擇純海鮮的水餃，優於肥絞肉的水餃。

3. 建議男性一餐吃10顆以內、女生8顆以內為佳。

4. 吃水餃搭配一碗蔬菜湯，像是紫菜蛋花湯避免勾芡的酸辣湯、粟米濃湯。

5. 吃水餃盡量不要沾醬，可以減少鈉含量對腎臟負擔。

6. 自己動手包餃子，選擇瘦的後腿肉混合多汁的蔬菜，如絲瓜、香菇等，能創造爆汁的口感，也少了更多油脂、多了纖維，更健康、更均衡。

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