雞蛋保存｜放蛋架易含菌變壞！日本蛋農教正確保存蛋尖向上或下？

雞蛋保存｜新鮮雞蛋拆盒擺放在雪櫃蛋架原來係錯？日本蛋農教雞蛋正確冷藏方法，延長保質期同時減慢沙門氏菌生長，防止變質。



雞蛋保存｜放雪櫃蛋架易變壞 保留包裝盒有原因

雞蛋買回家後，你會如何儲存？因為雪櫃的設計，我們都會習以為常地將雞蛋拆盒及直接擺放在蛋架上，然而此舉原來會影響雞蛋的品質，容易變壞。日本蛋農高野昌典在節目《チコちゃんに叱られる！》解釋，雪櫃蛋架通常都設在側門上，每次在開合雪櫃門間，冷藏保鮮的溫度並不穩定。

雞蛋表面約有1萬個氣孔，當溫差大的時候容易發生「結露」的情況，出現水珠。因溫差產生的濕氣，會覆蓋氣孔，讓細菌更容易附著在雞蛋上，導致雞蛋變質。一般而言，雞蛋在溫差變化大的環境下存放其品質較容易受到影響，所以放到雪櫃門的雞蛋格並不是好的選擇。

雞蛋放雪櫃蛋架會因冷藏溫度不穩定而容易變壞。（VCG）

高野昌典指最佳的雞蛋冷藏法是不拆包裝盒，其後將雞蛋直接放入雪櫃中。他補充包裝盒的用途不只在運送過程中保護雞蛋，更可防止雞蛋吸收雪櫃中其他食物的氣味，保持雞蛋新鮮。

請按圖看冷藏蛋、室溫蛋儲存方法：

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1 超市冷藏蛋

不需將雞蛋從包裝盒取出，直接放入雪櫃存放。原有的包裝盒可防止雞蛋吸收雪櫃中其他食物的氣味，保持雞蛋新鮮。放置雞蛋時，把尖端的一邊朝下，闊身（尾部）向上直立放。雞蛋的氣室在尾部，氣室向上保持雞蛋新鮮，冷藏2周內吃畢。

2. 街市室溫蛋

室溫蛋可根據以上的方法冷藏雞蛋，重用包裝蛋盒作儲存之用。如儲存溫度是常溫，應直接置於陰涼處保存，保質期約7-10日。

台灣營養師許惠玉指室溫蛋置於陰涼處約可保存7-10天。（VCG）

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常溫蛋保質期短 重用包裝盒冷藏助保鮮

市面除了已包裝的冷藏蛋，室溫蛋也是非常普遍，當然將室溫蛋存放在陰涼及乾爽的環境下並不會出現結露的情況，但值得留意的是室溫蛋的保質期並不長。台灣營養師許惠玉指室溫蛋置於陰涼處約可保存7-10天，假如能夠確保在保質期內食用完畢，是沒有太大問題，但最好存放在涼爽、較恆溫的雪櫃中，以延長保鮮期。

此外，一般常溫蛋都是散裝出售，建議可重用雞蛋包裝盒作容器，冷藏時把雞蛋尾部（闊身）朝上，因為雞蛋的氣室在尾部，冷藏時讓雞蛋尾部朝上、頭部朝下，可避免氣室中的空氣，影響雞蛋的新鮮度。

資料來源：NHK《チコちゃんに叱られる！》、健康2.0、聯合新聞網、mashed