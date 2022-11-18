青椒去籽貼士｜1秒完整取出青椒籽　免刀免工具一隻手指搞掂 ！

青椒或三色椒等，一般可能會切片炒或是釀肉等，但青椒內裡很多籽，不知道大家都會怎麼清除？記者實測了一個超輕鬆、超簡易的方法，無需任何工具，單靠一隻手指，1秒就能完整地取出青椒籽！

攝影：鄧穎琪



平時煮三色椒，想去核可能會把它切半，再用刀切出連住籽的部分，但有時候若你想保留完整的青椒外形，無需用刀都可輕鬆把核取出。這個方法只需1隻手指，1個動作，1秒就做到！

請按下圖睇如何1秒取出青椒籽：

取籽保留原個青椒 切忌太大力

這個做法也完全不影響青椒外觀，可保留原個青椒，方便大家做青椒釀肉等菜式。不過，也有部分人說自己很容易太大力而把青椒按爆，筆者建議用另一隻手扶著青椒會較好掌握力度，此外也有人會用膠樽樽蓋壓下去，效果一樣。

雖然青椒並非人人愛吃，但它擁有極豐富的維他命C，每100克的青椒（約一個拳頭大小）已佔日常建議攝取量的404%，可促進新陳代謝，緩解疲勞等。而不同顏色的彩椒，營養亦各有分別，大家不妨按營養需要選擇。

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