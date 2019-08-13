【雞食譜】鮮嫩子薑炒雞柳酸甜醒胃　糖醋汁簡便做法超百搭

子薑炒雞柳其實我沒吃過太多次，卻發現很多人都喜歡，或許是因為它酸酸甜甜，鮮嫩子薑、清新菠蘿，醒胃的糖醋汁，還有繽紛的三色椒，搭配起來就是很夏日的一道菜式。 攝影、攝錄：李偉軒、黃敬博 剪接：潘諾兒

做菜常會用到老薑，相反子薑出場時間相對較少。子薑是剛發芽的嫩薑，時值8月，仍處於子薑的當造期，用它做菜最好不過。素聞「薑愈老愈辣」，老薑味道辛辣又有渣，未必人人喜愛，但子薑柔嫩又不太辣，實在更討人心。

子薑當造期為5至8月，相比老薑它顏色較淺，偏淡黃白色，當中葉莖部分呈粉紅。（資料圖片／李孫彤攝）

今次我比較簡單，直接買街市的子薑回來就煮，但很多人都愛自己醃甜酸子薑，只需2天就醃好，最適宜配皮蛋吃。想學醃子薑的話可按以下食譜：

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以前不知道「紫蘿」是甚麼，其實就是子薑加菠蘿，另外還加了三色椒，以確保這道菜色香味俱全。糖醋汁做法很多，有人側重白醋、有人側重茄汁，或再加喼汁等，而我這個談不上專業和正宗，純粹是慣用和方便的做法，2湯匙白醋、1.5湯匙糖、生抽與茄汁各1湯匙，並加適量水，味道甜多於酸。學識之後，基本上用來煮糖醋魚塊、咕嚕肉、甜酸雞球之類的菜式都絕對適合。

子薑炒雞柳食譜

健康小貼士：

子薑味辛性微溫，其薑辣素會在人體產生一種抗氧化本酶，對抗自由基氧化的效果比維他命E還要強，生薑亦能開胃止嘔，幫助消化。

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