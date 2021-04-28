揀蔬菜貼士｜三色椒果肉要飽滿、表皮無坑洞　4大甜椒挑選秘訣

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-28 15:02

甜椒顏色鮮豔，不但顏色療癒還讓人胃口大開，而且是維他命A、C的良好來源，但要如何挑選呢？讓我們一起來看看吧！

廖炯程分享於廚藝公社：近期又有好多少婦一直在買甜椒，就來說說甜椒吧，因為它有五顏六色，又被稱為彩椒，香港稱為燈籠椒。它其實是辣椒的一個變種，都屬於茄科辣椒種的植物，大家對甜椒都很熟悉，但一定都不知道它跟青椒的親密關係。

甜椒其實是辣椒的一個變種，都屬於茄科辣椒種的植物。（爆料公社授權使用）

小時候的腦筋急轉彎說，黃椒是害羞臉紅才變紅椒，跌倒才變成青椒的，恰恰剛好相反，青椒是彩椒的「未成年階段」，也因為果實未熟，所以青椒吃起來多一股青澀味。

甜椒祖籍是墨西哥一帶，所以常看到電視影集墨西哥人的捲餅都一定要放這個，透過大航海時代的西班牙人，帶到世界各地去進行統戰與敲盤子使用的農作！15世紀就瘋迷了整個歐洲，開始有人發現了不具辣味的植株，不斷的選育後，終於演變成現在的甜椒了。

甜椒營養價值極高，因為它跟辣椒是同種，所以有豐富的維他命C，青椒時含有葉綠素，變紅色甜椒比青椒多了兩倍以上的C同時轉換成辣椒紅素，紫色甜椒多了花青素，黃色甜椒多了胡蘿蔔素。

▼甜椒挑選原則及網民回應（按圖看清👇👇👇）

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