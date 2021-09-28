三色椒營養｜沒成熟前通通都是綠色！黃椒可利尿消水腫涼拌口感佳

對於大多數孩童來說，青椒宛如便當裡的魔鬼，避之唯恐不及，但從營養觀點來看，青椒、黃椒、紅椒等甜椒可是優質天然蔬菜，含有豐富膳食纖維及維他命C。而無論是青椒、黃椒、紅椒，各有其優點，家長只要花些巧思，鑲肉或是芝士焗烤，就能增加孩子食慾。



彩色甜椒營養成分高 還沒成熟前通通是綠色

台灣北農Facebook官方粉絲專頁介紹彩色甜椒，專家指出，彩色甜椒在尚未成熟前皆為綠色，待果實成熟，表皮退去葉綠素，展現出該品種的原色，黃、橙、紅色等，營養大不同。

▼三色椒營養（按圖看清👇👇👇）

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黃色彩椒富含類黃酮成份，增加血管的彈性。橙色彩椒富含胡蘿蔔素、維他命A、E，保護眼睛消除疲勞。紅色彩椒富含維他命C，抗氧化能力強，讓你頭好壯壯水噹噹（漂亮）。

台灣台安醫院營養師劉怡里指出，彩色甜椒含有豐富維他命C，100公克紅椒熱量33大卡，含有137.7毫克維他命C，1780IU的維他命A，加上胡蘿蔔素，具有護眼、保護黏膜、增加抵抗力等優點。

紅椒維他命A含量高 強抗氧化力促進新陳代謝

與其他椒類相較，紅椒營養素相對較多，尤其維他命A含量特別高，為黃椒含量的14.5倍、青椒的3.86倍，為了提高營吸收比率，建議以油炒煮。

此外，紅色甜椒之所以顏色鮮豔，原因在於含有辣椒紅素，此色素可以幫助除去體內活性氧，具有強力的抗氧化作用，促進人體新陳代謝。

▼甜椒挑選原則（按圖看清👇👇👇）

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黃椒可利尿消水腫 體重控制的減肥美容良方

至於黃椒，每100克產生熱量28大卡，富含維他命A、C、E等營養素及膳食纖維，且鉀量豐，劉怡里建議，想要控制體重、養顏美容的民眾可以多吃黃椒，因為鉀可利尿、消除水腫，建議生食涼拌。

多食彩椒可美白 青椒適合熱炒彩椒涼拌口感佳

劉怡里表示，因青椒、彩色甜椒均含有豐富維他命C，每天只要吃1顆拳頭大小的甜椒（約100克），就能攝取到每天所需要維他命C含量，有助於美白，並幫助肌膚膠原蛋白的生成，可說是好處多多。

在料理上，為避免維他命C流失，彩椒以涼拌生食為主；如需要高溫焗烤，建議選用維他命A含量多的紅椒。一般熱炒熟食則以膳食纖維高、不受溫度影響的青椒較佳。

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