剝蒜衣貼士｜極速去蒜衣一浸一唧秒脫光　3招提升蒜頭營養忌油浸

蒜蓉、蒜片、蒜泥...不同形式的蒜頭均應用在中西料理，然而使用前必先剝走蒜衣，網上不時流傳去蒜衣秘技，以下介紹的或許不夠快，但只需切一刀，蒜衣一按即脫落。

攝影：余曉彤



日本農家教授去蒜衣秘技 一按底部即脫落

蒜頭有降血壓、抗衰老之效，料理時加少量蒜蓉更可提升餸菜的香氣及味道，可是蒜皮下有層薄薄的蒜衣，要去清的確麻煩，而且未必每次都可完整撕走。日本農家梅內滿喜子在節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》分享農夫們一直使用的去蒜衣秘技，從片段中見梅內女士非常快手，基本上一按蒜頭底部，蒜衣應聲剝落，非常神奇。

撕走蒜衣有簡單輕鬆方法。

請按圖看日本農家去蒜衣秘技：

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浸溫熱水分離蒜衣蒜肉 撕開容易不黏手

記者也實試此法，不是每次可輕易推出蒜肉，但因部分蒜衣、蒜肉已經分離，所以用平常的方法將蒜衣撕開，過程絕不黏手。對比傳統要切走蒜粒頭、尾的方法，浸溫水後的確更易撕走蒜衣，建議用溫度達攝氏60度或以上的溫水/熱水，分離蒜衣、蒜肉的效果較佳。

對比傳統切走蒜粒頭、尾的方法，浸水後的確更易撕開，而且不黏手。

提升蒜頭營養3方法 避免油浸生蒜蓉

大蒜內含蒜氨酸，有增強免疫力、抗癌及抗氧之用。普遍家庭為了減少日常煮食時處理蒜蓉的時間，雪櫃常備一樽油浸/水浸生蒜蓉，然而兩者都會將蒜蓉內的蒜氨酸減少至一半。

提升蒜頭營養3方法︰

方法1︰使用新鮮蒜頭

由於用已保存一段時間的蒜蓉會流失一定的蒜氨酸，所以每次煮食時都不應怕麻煩，採用新鮮的蒜頭，確保蒜頭中的蒜氨酸沒有太大的流失。



方法2︰切開後待10 - 15分鐘

對比一瓣瓣或一整個大蒜吃，切開後大蒜的營養值更高。因為切碎這個動作會破壞大蒜瓣中的細胞，大蒜中的酶素便會釋放，與空氣接觸並產生反應，形成硫化物如大蒜素。



方法3︰切碎蒜瓣或蒜蓉效果更佳

由於大蒜瓣的細胞壁的破壞愈多，釋出的硫化物及蒜氨酸愈多，所以食用前切成蒜瓣或蒜蓉，對身體更有益。



大蒜瓣切得愈碎，其細胞壁的破壞愈多，釋出的硫化物及蒜氨酸愈多。

資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》