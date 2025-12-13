煎釀三寶食譜｜做法簡易零失敗、小點醫肚晚餐佐飯一樣得

煎釀三寶食譜｜「唔該要兩件青椒、一件茄子、一件豆卜！」煎釀三寶是香港的地道小吃，做法是在各種材料上釀入鯪魚肉，炸得香口，蘸上甜豉油吃更惹味！不過煎釀三寶的售價愈來愈貴，位於旺區的小食店甚至索價$20三件，想來想去，在家自製來得划算，既可當成小食，又可當作晚餐菜式。攝錄︰張芷澄、馮嘉雯剪接：馮嘉雯



如何煎煎釀三寶？

市面上賣的鯪魚肉大多已經調味，因此在煮前可不用額外加入調味料，不過要注意魚肉不宜釀得太厚，用刀或湯匙輔助，釀上薄薄一層便可，否則中央位置較難熟。

煎釀三寶有咩？

茄子，豆卜、青椒和紅腸都是常見的煎釀三寶食材，除了這些外，更可用冬菇、苦瓜製作，材料做法變化多樣，顏色豐富，難怪吃了多年都不會悶！

煎釀三寶健康小貼士：

鯪魚是蛋白質高而脂肪低的魚類，含豐富維他命A。

煎釀三寶食譜

食譜 煎釀三寶（煎） 材料 茄子1/2條、青椒2個、豆卜4個、紅腸1/3條、鯪魚肉250克、生粉1湯匙、油適量、甜豉油適量 做法 1. 紅腸切片。茄子洗淨、切片。青椒洗淨去籽，切件。 2. 燒熱水，放入豆卜汆水約1分鐘，並用筷子按壓豆卜。 3. 放涼後把豆卜切開一半，並瀝出多餘水分。 4. 把青椒和茄子撲上一層薄薄的生粉。 5. 將適量鯪魚肉釀在青椒、茄子、豆卜和紅腸上。 6. 平底鍋下油，放入釀好的食材，先放鯪魚肉的一面，中火煎至鯪魚肉呈金黃色。 7. 翻面，慢慢煎至食材全熟即可。 8. 把煎釀三寶隔油，最後蘸上甜豉油食用。

煎釀三寶秘訣

1.豆卜汆水能逼出多餘油分，但也吸水力強，需瀝出水分，否則影響口感。

2.撲上生粉能方便釀入鯪魚肉，不易散掉。

