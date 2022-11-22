網民自製醬油蟹一家肚痾不適！酒醋難殺菌生吃海產4須知3類人勿試

醬油蟹、醃生蝦勿自製！食安中心提醒不論酒、醋、蒜頭、辣椒等五辛食材都不能消滅致病細菌和寄生蟲，水產應徹底煮熟，食用任何刺身應光顧持有相關牌照/許可證的商戶。



網民父親跟YouTuber整醬油蟹 一家肚痾不適

秋天的蟹最肥美，各式各樣的蟹食譜引人垂涎。近日，有網民在討論區出帖其標題為「老豆跟唔熟唔食整醬油蟹食」，原來樓主父親跟YouTuber「唔熟唔食 Cook King Room」學整醬油蟹，她指父親滿心歡喜「正呀，大家一齊食」，一日後卻一家四口爭用廁所，表示最後一家肚痾不適。帖文一出，引來1463個正評及熱議，一眾網民認為醬油蟹的食用風險太高，酒精並不能殺菌，笑言成家一齊做實驗。同時，亦有網民提出片段中所用的蟹是日本渡蟹，樓主沒有提供任何蟹的資訊，如用香港街市出售的蟹當然「出事」。事實上任何蟹都不建議生食，即使蟹生長在乾淨的水源，仍可能含有致病菌同寄生蟲，進食生或半生不熟的蟹會增加患上食源性疾病的風險。

網民在討論區出帖表示父親跟YouTuber「唔熟唔食 Cook King Room」學整醬油蟹，進食後一家肚痾不適。（示意圖/資料圖片）

食生蝦、醬油蟹或染肺吸蟲 病情可持續多年

根據食物安全中心資料顯示，用酒或者醬油生浸而成的醉生蝦、醬油蟹等全都屬於高風險食物。蟹生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體或寄生蟲，以淡水蟹為例常帶有衞氏並殖吸蟲（又稱為肺吸蟲）。假如進食了受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲有機會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血；若肺吸蟲侵入腦部，可出現腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，病情可持續多年。

請按圖看生長在不同環境的蟹可能帶有的病原體：

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3類人較易出現嚴重症狀

如進食帶有霍亂弧菌的蟹（生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域），可令人感染霍亂，患者的排泄物更是主要的污染途徑之一。霍亂是一種急性腸胃病，潛伏期由數小時至五天不等，症狀包括嚴重的腹瀉和嘔吐，患者可能會脫水。

生長在河口和近岸水域的蟹，體內則可能有副溶血性弧菌，進食後或會腹瀉、嘔吐、輕微發燒及腹痛，通常於進食受污染的食物後一至兩天內出現。患者通常可於數天內康復。嚴重症狀並不常見，但較常出現於幼童、長者和免疫力較低的人身上。

生長在不同環境的蟹可能帶有的病原體，因此用酒或者醬油生浸而成的醉生蝦、醬油蟹等全都屬於高風險食物。（資料圖片）

酒醋醬料不能消滅細菌 生吃海產注意事項

食物安全中心已多次提醒大眾酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒都不能夠消滅致病菌同寄生蟲，只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。片段中，YouTuber「唔熟唔食 Cook King Room」指蟹可用生蝦、蜆、瀨尿蝦等海鮮取締，謹記生吃海產有一定風險，食安中心呼籲水產應徹底煮熟先食，方為上策。

食物安全中心已多次提醒大眾酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒都不能夠消滅海產中的致病菌同寄生蟲。（freepik）

生吃海產不止有蝦、蟹，食安中心曾在《食物安全通訊》指出由於生吃食物不會經過高溫烹煮，故此在整個食物處理過程中，包括在購買原材料，以及用具和個人衞生等方面，都必須非常審慎，並列出4點注意事項，減低感染食源性疾病的風險。

1. 以酒、醋、豉油、蒜頭及／或辣椒等醃製生蟹都不能消滅蟹體內的寄生蟲。

2. 切勿吃生或未經徹底煮熟的淡水魚。

3. 在選購刺身時，必須確定是完好、衞生和品質優良的，並由可靠和商譽良好的食肆提供。

4. 諾如病毒（生蠔被認為是最常見引起）可引致腸胃病，一般病徵包括噁心、嘔吐、肚瀉及腹部痙攣。



請按圖看生吃海產4要點：

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資料來源：食物安全中心1／食物安全中心2