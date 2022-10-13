食蟹宜忌｜蟹低脂高蛋白懷孕能吃嗎？中醫揭6類人不宜免脹氣腹瀉

微涼秋季，正是大吃一頓螃蟹的好季節。



中醫師提醒，螃蟹雖然含有豐富的蛋白質及礦物質，是低熱量、低脂肪的高營養食物，但螃蟹屬於寒性食物，不是每個人都適合吃。吃螃蟹有哪些禁忌？

吃螃蟹有哪些禁忌？（按圖了解👇👇👇）

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過敏體質、腸胃虛寒、患心血管病、痛風患者不宜

蟹肉的肉質細嫩，富含蛋白質，脂肪含量低，熱量也低，哪些人吃螃蟹要注意？台灣中醫師王心眉說明，有過敏體質、腸胃虛寒、心血管疾病患者、痛風患者等，不適合吃螃蟹。過敏體質的人，如皮膚癢和支氣管疾病，吃螃蟹會加劇過敏症狀。腸胃虛寒的人，如消化不良、容易脹氣、大便較軟，因螃蟹性寒，恐會讓腸胃不適及腹瀉加重。

而有心血管疾病的人，如高血壓、高血脂、動脈硬化，因蟹黃和蟹膏富含膽固醇，增加危險因子，應盡量少吃。因螃蟹蛋白質含量高，為高普林食物，有痛風病史的人也要避免食用。

感冒、易經痛宜避免 蟹和柿同吃易腸絞痛

另外，王心眉提醒，螃蟹不能和柿子一起吃，原因是柿子中的單寧酸與蛋白質容易凝結，不易被消化，嚴重會引發腸絞痛。感冒的人也不適合吃蟹，感冒時肺氣虛寒，食用螃蟹會讓感冒不容易痊癒。還有容易經痛的女性，吃太多螃蟹會讓痛經天數增加，及出現血塊變多的情形。

吃螃蟹也有學問！如何吃得健康又美味？王心眉建議，螃蟹在料理過程中，可加入適量的紫蘇葉、薑、酒，能解蟹毒、溫胃散寒，可中和螃蟹本身寒性。

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懷孕能吃螃蟹嗎？

王心眉說明，螃蟹性寒，如果是平日怕冷、容易手腳冰冷、體質虛寒的人，吃螃蟹容易引發腹瀉等腸胃不適，所以體虛的孕婦也是建議不宜多吃。另外，臨床觀察，孕婦吃太多螃蟹，會導致小孩過敏機率提高，所以食用螃蟹仍要注意適量。

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