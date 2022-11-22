免焗蛋糕食譜｜微波爐海綿蛋糕鬆軟零難度 5分鐘有得食必用1種粉
撰文：鄧穎琪
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整蛋糕，不一定要用焗爐。筆者近日積極嘗試各種懶人食譜，想食到軟綿綿的蛋糕，原來用微波爐就做得到！微波爐海綿蛋糕做法十分簡單，只需把5種材料混合並加熱便成！
攝影：鄧穎琪
班戟粉海綿蛋糕 免開火5分鐘搞掂
不想用焗爐整蛋糕的話，有人會蒸，但這次筆者實試的是完全免開火，但用微波爐就做到的海綿蛋糕，5分鐘左右已可完成，即使是半夜三更突然想食蛋糕，都可以馬上即整！微波爐海綿蛋糕共需5種材料，除了鬆餅粉外，牛奶、砂糖、牛油和蛋都是家中必有的材料，所以確實很方便。
請按下圖睇微波爐海綿蛋糕所需材料和做法：
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微波爐海綿蛋糕食譜
材料：
班戟粉150克
牛油溶液30克
蛋1隻
牛奶100毫升
糖2湯匙
做法：
1.把所有材料放入大碗裡拌勻至幼滑，倒進模具，鋪上微波爐保鮮紙。
2.蛋糕以600W加熱3分30秒，取出脫模，切件即成。
總括而言，這次經驗很成功！微波爐海綿蛋糕確實方便易做，即使本身零廚藝都會做到，基本上步驟就只得混合材料和加熱而已。筆者試吃後認為海綿蛋糕口感尚算鬆軟，甜度也剛好，是濕潤了丁點；蛋糕放置久了會變硬，建議想吃的時候再加熱15秒，它便會馬上回軟。