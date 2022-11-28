宵夜即食麵｜蔡瀾自揭獨愛1款即食麵　1分鐘自製完美宵夜有菜有肉

資深食家蔡瀾每日都會在Facebook上寫日記與網友講飲講食，早前他分享關於宵夜的話題，指自己多年來鍾愛一款即食麵，並指自製宵夜定必遵守3原則，更可有肉有菜成完美一餐。



蔡瀾鍾愛日清雞湯即食麵 自製宵夜3原則

談及宵夜你喜歡吃什麼？蔡瀾早前在社交平台上提及「宵夜」一詞，猜不到嘗盡珍饈百味的他竟最愛的宵夜是一碗「日清雞湯泡麵」，他指由擲開包裝紙至淥煮完畢只不過是三分鐘，如放入鍋中烹煮只需1分鐘。蔡瀾如此鍾愛「日清雞湯泡麵」除了其味道外，更是符合他自製宵夜的3原則「快、靚、正」。曾經有讀者向他建議其他即食麵，如韓式即食麵配同年糕、雞蛋需時15分鐘，但他認為太長；亦有讀者提議即食麵配同醃蟹或吃粥，但他認為已屬於正餐，「說到最後還是那碗麵」，看來沒有甚麼比日清雞湯泡麵適合深夜時分果腹。

蔡瀾早前在社交平台分享自己喜愛的宵夜。（鍾楚紅微博圖片）

嘗盡珍饈百味的他竟最愛的宵夜是一碗「日清雞湯泡麵」。（日清官網）

推薦宵夜即食麵3配料 有肉有菜完美一餐

縱使蔡瀾對「日清雞湯泡麵」情有獨鍾，但熱愛美食的他近來發現泰國「媽媽牌清湯米粉」跟日清麵同樣美味，不過要加料才夠好。為了避免因煮食時間過長而令睡意全消，因此加料的選擇也要符合自製宵夜3原則，同時有肉有菜。

蔡瀾先推薦一種加入意式煙肉（Pancetta），鹼鹼香香，配同意大利麵食用味道適合不過。不過，意式煙肉擺放太久會壞，故他建議使用肉乾。先將它剪成長條，和日清泡麵一齊放在碗底，注入滾水等待3分鐘即可。至於蔬菜類，他指家中雪櫃一直有已浸發的黑白木耳，在淘寶店「把文翰」買的。由於已浸發，煮麵時隨即加入，就有了麵、肉及蔬菜，成一餐完美的宵夜。

蔡瀾推薦即食麵3配料

1. 意式煙肉（Pancetta）

2. 肉乾

3. 黑白木耳

蔡瀾推薦即食麵3配料包括意式煙肉（Pancetta）、肉乾及黑白木耳。（Eiliv Aceron/unsplash）

全球第一款即食麵「日清雞湯泡麵」 加蛋都有7種食法？

蔡瀾喜愛的「日清雞湯泡麵」看似跟其他即食麵沒有太大分別，但原來它歷史悠久，於1958年由日清食品創辦人安藤百福所研發，也是世界首款市售的即食麵。由於只需加熱水即可，上市即獲廣大消費者歡迎。日清更細心的在麵餅中間位置設一個凹陷位，目的是讓生雞蛋停留在中間，加滾水加蓋淥3分鐘，最簡單的太陽蛋雞湯泡麵便完成。

麵餅中間位置設一個凹陷位，目的是讓生雞蛋停留在中間。（Photo-ac）

早年，日清找來日本女星新垣結衣拍攝多輯廣告，親身示範「雞蛋與雞汁泡麵」食法，除了最簡單的雞蛋泡麵外，更用一包麵，一隻蛋洐生7種食法連意大利風味都有

「日清雞湯泡麵」7種食法

1. 雙蛋雞湯泡「飯」

2. 蛋糊湯泡麵

3. 黃椒雞蛋泡麵

4. 芝士雞蛋拌麵

5. 蛋花湯雞汁泡麵

6. 生雞蛋撈麵（建議選用經消毒雞蛋，如巴斯德雞蛋，以策安全。）

7. 生雞蛋沾麵（建議選用經消毒雞蛋，如巴斯德雞蛋，以策安全。）



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日本女星新垣結衣曾為「日清雞湯泡麵」拍攝多輯廣告，親身示範食法。（網上圖片）

請按圖看「日清雞湯泡麵」7種食法：

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煮「日清雞湯泡麵」，同滾水焗需時3分鐘；大火煮1分鐘便足夠了。不過提提大家，要吃生雞蛋的話，記得購買標明可供生吃的蛋，如經巴斯德高溫消毒法處理的雞蛋，才能吃得安心。

資料來源：蔡瀾Facebook