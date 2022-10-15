入廚貼士｜即食麵煮過腍？網民分享「返魂」術加1材料回復彈牙！

即食麵一旦變腍了便不能回復彈牙口感？記者實試一位網民分享，在即食麵煮至腍身後加一樣材料，看看麵質是否能夠回復彈牙。

攝影：余曉彤



網民分享獨特煮麵法 腍麵「返魂」術？

每人對即食麵的味道、口感要求各有不同，有人愛吃硬麵，有人愛吃腍麵。早前，記者收聽一個網台節目，有位聽眾分享自己煮麵的獨有方法。由於他愛吃調味粉的味道，所以水滾後會先將麵餅及調味粉一同下鍋，並且將麵餅煮至非常軟腍的狀態，令麵條吸收調味粉的味道。聽眾指自己也不愛吃過腍的即食麵，所以此時他會加入3-4粒冰粒，冰粒溶化後麵質便會回復彈牙，並且充滿味粉的味道。主持們聽後表示難以相信，希望聽眾能拍片示範以證明這個獨特的煮麵法。

網民分享軟腍即食麵「返魂」術，當即食麵煮至軟腍時加3-4粒冰即可回復彈性。

記者聽後嘖嘖稱奇，從來也想不到煮腍的即食麵可有「返魂」之術，決定實試一次。根據包裝標示，建議水滾後將麵餅烹煮3分鐘，為了將麵條煮至腍身，記者將烹煮時間延長3分鐘即6分鐘，其後加入4粒冰粒再靠目測、手感及口感比較兩者之間的彈性。

請按圖看步驟及結果：

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左手邊為烹煮6分鐘的即食麵；右手邊烹煮6分鐘後加了冰的即食麵，兩者從照片中難以看出分別。

煮麵時加冰回復彈牙

實試過後，發現煮即食麵時加冰的確可以拯救已變腍的麵條，照片未能如實的展示出兩者之間的不同，但親眼亦可看到少許分別，口感及觸感亦有彈性。唯一留意的是，此方法並不能將腍麵變回烹煮3分鐘的效果，倘若是喜歡硬麵的話應留意烹煮時間，而此方法適合本身愛吃腍麵的人。又或是意外地煮麵過腍，作為即時「急救」修補的方法！