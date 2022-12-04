世界盃｜營養師建議睇波零食6大組合　黑朱古力配什麼養顏促代謝?

2022世界盃足球賽如火如荼展開，看球賽時總是嘴饞忍不住想吃零食嗎？



台灣營養師高敏敏在Facebook「高敏敏 營養師」表示，「誰說吃零食熱量一定高？」並分享6款健康零食組合，爆谷、朱古力都可以吃！就算嘴饞也不用擔心會變胖。

6款健康零食組合（按圖👇👇👇）

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組合一：黑朱古力+低脂鮮奶（熱量約224kcal）

純的朱古力含有豐富的維他命、礦物質、富含多酚、類黃酮等抗氧化功效成分，能促進代謝、放鬆心情、養顏美容，使人活力有精神。建議搭配一杯鈣質滿滿的鮮奶，營養超豐富。

組合二：水果+無糖乳酪飲品（熱量約174kcal）

水果約一拳頭大小，補充每日膳食纖維和維他命C。另外好菌的定殖也很重要，建議可以天天喝乳酪飲品，每天補一點好菌，也補充乳製品的鈣質跟好蛋白質，強健免疫細胞。

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組合三：堅果+無糖茶（熱量約147kcal）

市售一小包的堅果，通常都會超過100大卡，建議一次吃半包比較剛好。至於綠茶裡的兒茶素能幫助抗氧化，白開水喝膩了，在家泡泡茶也不錯。

組合四：無調味爆谷+無糖豆漿（熱量約223kcal）

市售爆谷熱量會這麼高，是因為加了很多「牛油跟調味粉」。建議大家在家可以自製無油、少負擔的爆谷：把粟米粒鋪平於平底鍋，加些許鹽，不用加油就蓋上鍋蓋，以小火烘烤5分鐘。

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組合五：蔬菜棒+乳酪（熱量約128kcal）

蔬菜是居家防疫的好幫手，吃膩蔬菜來點蔬菜棒也不錯！滿滿維他命植化素跟纖維，給身體營養，又不用擔心變胖。另外富滿足感的乳酪，不僅能補充每日所需的乳製品及鈣質，也能快速補充體內好菌。

組合六：薄海苔+無糖氣泡水（熱量約23kcal）

市售常見的盒裝海苔熱量低，唯一要注意的是鈉含量，建議適量即可，高敏敏表示，吃海苔也可以配毛豆或粟米仔，這樣吃得健康又不怕高脂肪囤積。

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