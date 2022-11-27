麵食譜｜麻油麵線煎餅快速創意料理　金黃香脆像極王子麵記得加蛋

麵線除了煮，也能煎？！快來學～超酥脆的古早味「麻油麵線煎餅」。



孩子下課後肚子很餓，吵著想吃東西！萬能的媽媽想到家中剛好有麵線煎食材，於是立馬幫孩子們做個點心，簡單又快速且充滿麻油香氣的創意料理，大人小孩都愛「麻油麵線煎餅」，只要簡單的食材就可以快速完成！麵線燙熟後煎至金黃酥脆，一口咬下滿滿的麻油香味。

在嘴裡化開，麵線酥酥脆脆像極了王子麵（零食即食麵），中層的麵線軟嫩，底層的蔥花蛋又香又酥讓「麵線煎」有多層次的口感！真的太好吃了！孩子們看到一直問：「這是什麼，看起來好好吃哦！」， 媽媽才轉個身～盤子立馬清空了

超酥脆的古早味「麻油麵線煎餅」食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

- 麵線100g

- 黑麻油 2大匙

- 薑片 3~4片

- 雞蛋 3顆

- 鹽 1小匙

- 胡椒粉 適量

- 蔥 2根（切成蔥花備用）

- 米酒 1小匙



前置作業：

1. 起一鍋滾水，放入100g麵線煮1分鐘後撈起瀝乾，此時加入1~2大匙黑麻油快速拌勻並用筷子攤開麵線。

2. 雞蛋打散加入1小匙鹽、適量胡椒粉及蔥花攪拌均勻備用。

做法：

1. 冷鍋加入黑麻油及薑片煸至薑片捲曲，再取出薑片。

2. 加入拌好黑麻油的麵線舖平，可用鍋鏟稍做整型且盡量將麵線壓平壓緊實。

3. 大約煎5~6分鐘煎至麵線金黃酥脆即可翻面。

4. 翻面後再煎3~4分鐘（這一面不用很酥）即可盛起備用。

5. 原鍋再加入1~2大匙油，倒入蔥花蛋液（鍋子搖晃一下）讓蛋液均勻平鋪在鍋上。

6. 接著放上麵線煎（較不酥脆的那面朝下）蓋在蛋上去煎至蔥蛋金黃上色，用鍋鏟壓緊。

7. 再翻面將麵線煎煎香，沿著鍋緣淋上1小匙米酒煎香即可盛起。

8. 待麵線煎稍涼再切成喜歡的大小即可上桌。

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小叮嚀：

1. 麵線翻面可用料理夾，也可利用大盤子或鍋蓋輔助翻面。

2. 喜歡蔥多的朋友，可以自己多加！

分享簡單又美味的料理，希望大家都能成功喔！ — 覺得幸福。

其他社員回覆：「有點像廣東炒麵的麵線版」、「好棒的圖文解說。我坐月子時有吃這道，超好吃的呀」、「加上私釀，就是我愛的酒麵線」、「好美，看起來好好吃」、「謝謝你分享，多學一道菜」。

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