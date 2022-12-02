免疫力｜抵銷蔬果營養弱化免疫力4類食物要避免！飲水少抵抗力差

近幾日天氣不穩定，許多人很容易在這時候一不小心就生病，對此營養師表示，除了洋蔥式穿法外，提升免疫力很重要，並指出四類食物要避免吃到，不僅對身體不健康外，還有可能將吃進去的蔬果營養素抵銷。



台灣營養師張宜婷在Facebook分享，天氣不穩定，除了出門洋蔥式穿法外，多吃提升免疫力的食物也很重要，但是有些吃了反而會導致免疫力下降，而氣溫下降週末在家吃零食、即食麵等，很有可能抵銷認真吃進的蔬果營養，像是高油、高糖、高鈉、含防腐劑加工食品，這四類食物式一定要避開的。

4類食物恐抵銷體內營養素（按圖👇👇👇）

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1. 高油

抑制免疫細胞內的自然殺手細胞、甚至減少數量，並且會延遲抗體的反應、破壞腸道菌相導致腸漏症，使免疫力下降。脂肪要適量，但是吃到太高油的食物是不利於免疫系統的。

2. 高糖

高糖食物導致身體慢性發炎，產生過多發炎性的細胞激素、弱化免疫系統。並且單醣類（果糖、葡萄糖）都有可能讓白血球的功能下降，吃太多，免疫系統一定會受到影響。

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3. 高鈉

吃太鹹、體內鈉離子過高會抑制正常的免疫功能，甚至研究有發現，飲食中鹽分、鈉含量吃過多的男性，體內會使得抗發炎相關激素減少，身體傾向更不健康的發炎狀況。

4. 含防腐劑的加工食品

研究顯示，食品內常用的防腐劑對於動物有免疫毒性，造成的後果包括過敏、慢性發炎、免疫抑制還有免疫刺激，因為不當的免疫狀況而造成體內組織損傷。這些都是在調味料、包裝餅乾中常見的防腐劑呢。

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另外，張宜婷也列出其他會影響免疫力的行為，像是晚睡、水分攝取不足、運動量降低、飲食不夠有變化性、甚至依賴加工品，維持正常作息時間、找出在家運動的方式，並且每天喝水2000毫升以上，這不只對於身體有益，心靈上的轉換與放鬆也是很重要的。

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