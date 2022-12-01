世界盃｜睇波常吃16食物卡路里最肥非薯條雞髀！營養師5招控熱量

2022世界盃足球賽是近期的熱門話題，不少民眾會一邊吃點心，一邊幫支持的球隊加油。台灣營養師高敏敏整理出16種世足美食熱量圖鑑，提醒民眾欣賞球賽之際，也要注意熱量的攝取，想解饞可多喝無糖茶、無糖氣泡飲，以免身材大走樣。



高敏敏在Facebook粉絲專頁「高敏敏營養師」發文指出，很多高熱量食物都經過油炸烹調，若撇開熱量先不談，其實食物經過高溫油炸會破壞其中的營養素，如果是蛋白質食物就會流失原本的礦物質和維他命，而澱粉類食物原本熱量就不低，若經過油炸後也會使熱量攀升，加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得高。

16種世足美食熱量圖鑑（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 薄餅（Pizza）（18吋） 4486kcal

2. 爆谷（大桶） 1625kcal

3. 德國豬腳（850g） 1607kcal

4. 雞扒（一份） 630kcal

5. 炸雞粒分享盒（240g） 550kcal

6. 薯片（100g） 549kcal

7. 薯條（大份） 529kcal

8. 鹽酥雞（大份） 525kcal

9. 炸雞扒漢堡（一個） 493kcal

10. 熱狗 480kcal

11. 洋蔥圈（一份） 325kcal

12. 可樂（600ml） 306kcal

13. 西班牙吉拿棒（一根） 280kcal

14. 炸雞腿（一隻） 270kcal

15. 雞塊（6塊） 270kcal

16. 啤酒（330ml） 162kcal



高敏敏表示，為了避免放飛體重，建議民眾嘴饞時，也要好好控制熱量，在選擇食物時要注意以下5點，以免自己喜歡的球員贏了球賽，自己卻放飛了體重：

1. 盡量選擇接近原食材越健康

像是黑朱古力、水果、堅果、無調味爆谷、蔬菜棒、乳酪、薄海苔等食物，都是健康又美味的點心選擇！

2. 注意含糖量

但如果真的想吃甜的食物，台灣衛福部建議每日飲食中，添加精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若能降至<5%則更好！

3. 注意含鈉量

台灣衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6g的鹽），雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆；但攝取過多會仍對健康有害，像是容易造成水腫、腎臟病、心血管疾病，還有高血壓患者更是要特別注意！

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4. 點心、零食盡量控制在100大卡內較理想

5. 飲料選擇無糖茶、無糖汽泡飲解嘴饞，增加飽足感。

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