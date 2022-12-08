煲飯貼士｜煲有味飯材料放上面還是與米撈勻煮？做錯隨時煮唔熟飯

冬天特別適合食炊飯，像是三文魚飯、冬菇栗子飯等等，一個飯煲搞掂，吃起來尤其暖笠笠。不過你有沒有想過，煮這些炊飯時，材料應與米一同拌勻，還是鋪在飯面上更適合呢？有日本傳媒就用一張圖解釋，到底哪個做法才最好味。



材料混和鍋中對流受阻？

用電飯煲煮有味飯十分常見，一鍋到底，十分方便。日本朝日新聞的編輯長澤美津子專門撰寫食物科學等文章，她好奇煮炊飯時，應先把食材與米飯混合，還是把食材鋪在飯面就好，最後她得出的答案是：鋪在飯面。

大家可能以為，把所有東西混和，互相吸收味道，煮出來的炊飯應該最入味，但她就透過一張圖解釋，把食材放上面的話，鍋中對流暢順，白飯會吸收到水分和味道，米粒口感也會較均一。相反，若把所有材料混和，則對流受阻，較難吸收，口感都會受影響。不過，要留意的是，這個理論只適用於固體食材，若是液體，如：高湯、醬油等，則需要預先拌好。

左邊是把材料鋪在米的上方，右邊是把材料與米拌勻，原來前者對流較佳，飯的口感會較好。（twitter：nagasawamitsuko

文章在網上獲得不少迴響，有網民就表示自己曾把材料跟米混合，結果煮出來的米生熟度不一，上碟時還硬硬的。有人則笑言：「我以前只是懶惰，才把材料全丟在上面，沒想到是對的！」此外，也有人驚覺：「咦，這不就是煲仔飯的原理嗎？」

以下就分享兩個日式炊飯食譜，下次可以試試看。

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資料來源：長沢美津子twitter