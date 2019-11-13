【冬菇栗子飯食譜】日式炊飯飽肚又簡單　米飯粒粒分明4大貼士

栗子，是秋冬季的當造食材之一，而坊間亦有不少已經去殼去皮的栗子賣，炮製栗子的菜式可謂非常方便。以新鮮栗子、珍珠米及冬菇加入一些簡單調味炊煮後，便成為富有日式家庭料理感覺的冬菇栗子飯！

炊飯，是一項簡單又快捷的料理，如果你家中有電飯煲的話，基本上只要把所有材料倒進去，按下時間掣等候飯熟便完成。但如果家中沒有電飯煲，用單柄煲煲飯的話，如何令米飯粒粒分明？以下是筆者使用時覺得需注意的地方：

個人認為用單柄煲煲飯飯粒看似更飽滿。

1. 於單柄煲底塗上油｜油分可以減低飯燙時黐底的情況及令米飯看起來更有光澤。

2. 米飯跟食材兩層要分明｜米飯加水後一定要先將米飯平鋪好才加入食材，這樣有助確保每一粒米飯完熟。

3. 先大火煲滾再轉中小火｜用大火令煲內的水沸騰，而中小火則令水保持微滾的狀態等待飯粒慢慢吸水。

4. 整過程注意火候｜用單柄煲煲飯比用電飯煲需多一份細心，因為一不留神便容易令整煲飯煲乾水。如開始聞到有燒焦的味道便要熄火，切忌不要開蓋，目的令煲內的餘溫把上層的米飯焗熟。

冬菇栗子飯食譜

健康小貼士：栗子所含的礦物質也很全面，有鉀、鎂、鐵等，當中是鉀的含量突出，比蘋果還高4倍。這些礦物質有效預防和治療高血壓、冠心病等心血管疾病。栗子同時能供給人體較多熱能，並能幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。

攝錄：岑卓熹、李偉軒 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

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