蘋果營養｜蘋果長時間浸鹽水2壞處　揀香甜多汁蘋果3招教分公乸

蘋果浸過鹽水可防止氧化變黑，但長時間用鹽水浸蘋果，其實有兩個壞處。如何揀更香甜多汁的蘋果？購買時留意「條紅」及挑「母」蘋果更佳。



蘋果抗疲勞護眼 軟化肉類纖維

蘋果富含膳食纖維和鉀，膳食纖維助調節腸道功能，預防便秘及增強飽腹感，鉀可幫體內排出多餘水分和鈉，對預防高血壓有正面貢獻。另外，蘋果中的檸檬酸、蘋果酸有抗疲勞的效果，有機酸還具有軟化肉類纖維的作用，用磨碎的蘋果浸在醬汁，然後塗在烤肉上，肉質變得更柔軟。紅色蘋果的果皮中含更大量多酚-花青素，有助細胞抗氧，有益於眼睛保健及防止眼疲勞。相關文章︰【蘋果營養】減肥強心臟6大好處 提升抗氧化物吸收要這樣吃！

蘋果可軟化肉類纖維。（尹嘉蔚攝）

鹽水浸蘋果防變黑 浸太久維C與味道流失

切開蘋果後，其中的營養素多酚一旦與空氣長時間接觸，蘋果會「生鏽」變褐色。於是，不即時進食的蘋果，很多人會浸在鹽水裡防止果肉褐變。不過，浸過鹽水的蘋果，其中的營養素會產生變化嗎？日本營養師和漢步実表示，多酚與空氣接觸會令蘋果變色，但仍然具有相同的營養價值和味道。鹽水中的鈉質保護了多酚，防止蘋果氧化。不過，並不建議長時間用鹽水浸蘋果，因為維他命C等水溶性成分會流出，蘋果的味道也會隨之流失。除了鹽水，也可用蜂蜜水、糖水及檸檬水來可防止蘋果肉氧化。

（iStock）

此外，由於蘋果耐熱，因此與其他水果相比，蘋果較少可能因高溫而失去營養價值。因此，焗蘋果、蘋果批等營養價值依然豐富。

蘋果分公乸 3招揀香甜多汁蘋果

蘋果表面有許多小斑點，其實是蘋果的氣孔，成熟的蘋果氣孔明顯並有香氣；不過香味過濃的，便表示太熟，不耐存放及易爛，故此不宜選購。若是遇見通紅又平滑的蘋果，外型看來漂亮，這樣的蘋果卻未必更好吃及甜。

按下圖了解水果檔販鑒別美味蘋果的方法︰

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在一大堆蘋果中先挑出「條紅」，即是果皮上有紅黃交錯的條紋，然後看底部臍眼揀「母」蘋果，她的臍眼一般較大及淺，透過這2個方法便更容易挑準香甜的蘋果了。

參考資料︰Hint-Pot/ 風傳媒/廣西廣播電視台官方頻道