揀椰菜技巧｜挑椰菜4招要睇底部五角星！冷藏前1動作延長保鮮2周

揀椰菜貼士｜椰菜（英文：Cabbage）營養豐富，但食椰菜最怕兩件事，一是吃到苦澀味，二是菜葉太硬。有蔬菜專家就在社交平台分享揀新鮮靚椰菜的貼士，無論是原個椰菜或是已切開的椰菜，都各有挑選心得。若想把椰菜保質期延長，他還推薦了3個方法，有效把保質期延至平時的2倍！



揀椰菜貼士｜日本蔬菜專家教揀椰菜4貼士

日本蔬菜專家青髪のテツ經常在網上社交平台X分享各種蔬菜貼士，預測蔬菜價格、揀蔬菜貼士、保存蔬菜小技巧等，有逾74.5萬名粉絲。他曾不止一次教大家揀椰菜，以及貯存椰菜、延長保質期貼士等，以下就來介紹。椰菜有時是原個買，有時則是切開一半甚至1/4個，他指原個的話可以睇椰菜底部及菜葉，切開的話則睇菜芯。

揀椰菜貼士

1. 底部5條梗距離均等

椰菜底部一般會有5條梗，請教過農夫，他認為應選梗與梗之間距離均等的會較甜。他解釋這種像五角星的形態，是為了最大限度地進行光合作用。由於每片葉子都很大，所以彼此總是成對角線生長，以免遮擋相鄰的葉子。而距離均等的葉子，亦代表生長過程中沒有受壓，故沒有變形。

2. 紫色菜葉更甜

紫色是椰菜受寒的證明，中心反而會聚集養分，因而更甜。（X@tetsublogorg）

有人見到紫色的椰菜葉會嫌棄，但原來紫色是椰菜受寒的證明，而這樣的椰菜，中心反而會聚集養分，因而變甜，因此有些廚師專揀紫色葉的椰菜。

3. 菜芯短不會苦

如果是購買切開了的椰菜，第一樣可觀察的是中間的芯，如圖中的椰菜芯較短，味道會較甜。相反，如這些菜芯較長的，代表營養會被吸走，吃起來菜葉會偏硬、偏苦。

4. 菜葉黃比綠色更佳

一直以來我們都認為菜葉偏黃是不好的，但原來黃色葉的椰菜反而更新鮮，味道更好。至於這是綠色葉的，原來是在室溫擺放時間較長，光合作用後使得顏色變綠，相對沒那麼新鮮。

想保存椰菜，原來要破壞其生長點。（photo-ac）

當你買到新鮮又靚的椰菜後，有時未必一次過煮完，如果想延長保質期，青髪のテツ也曾傳授過3點自家心得，最令人意外的，原來是要把椰菜底部的蒂破壞，這樣反而把保質期延遲2倍。

椰菜保存貼士

（1）無需放入生果箱

很多人慣性地將所有生果、蔬菜放入雪櫃生果箱，但原來這不適用於椰菜，只需把它放在雪櫃下格（溫度約攝氏0至5度）便夠了，其溫度與椰菜最佳儲存溫度0至5度相若，保存得較好，相反生果箱一般是3至7度，對椰菜而言稍微有點高。

（2）破壞底部生長點

蔬菜在收成後還會繼續利用可食用部分的有機物質、水分等進行生長，結果反而讓營養流失，而破壞其「生長點」，阻礙它繼續生長，反而可延長保質期。青髪のテツ的建議做法是用叉子刺破椰菜底部的蒂，把椰菜放入密實袋，存放於雪櫃，椰菜的保質期是平時的2倍，即有機會擺放到2周。

（3）用廚房紙堵塞生長點

另一個做法是整個蒂切走，用沾濕的廚房紙搓成團，堵塞住原來菜蒂的位置，但最好每日都更換一張廚房紙。

資料來源：青髪のテツtwitter