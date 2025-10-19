紫椰菜功效｜紫椰菜比椰菜維他命C多1倍　3營養更豐富點食最吸收?

紫椰菜功效｜椰菜，大家常吃的可能是青綠色那種，但相信大家偶然都見到紫椰菜。既然兩者同一品種，營養價值上又有所分別嗎？記者向澳洲註冊營養師Vivian查詢，她指紫椰菜膳食纖維更好，並蘊含更高花青素，不過就有幾類人不宜進食。



椰菜功效｜維他命K和鈣相輔相成 有助骨骼健康

椰菜以膳食纖維高見稱，有時吃沙律會見到紫椰菜，問起澳洲註冊營養師Vivian綠色跟紫色椰菜營養價值比較時，她說兩者其實都是十字花科蔬菜，富含多種營養成分，包括維他命B、C，礦物質鈣、磷、鉀與維他命K等多種微量元素，當中維他命K和鈣質相輔相成，有助維持骨骼健康。椰菜是天然胃藥！1部位最珍貴營養是菜葉2倍 炒椰菜揀重身最錯

紫椰菜功效｜膳食纖維比椰菜更高

至於關鍵的膳食纖維，功能是增加飽腹感、促進腸胃蠕動和改善便秘情況。以為一般椰菜的膳食纖維已經夠高，不過Vivian表示，紫椰菜的膳食纖維更高。每100克椰菜能提供2.5克膳食纖維，而同等分量的紫椰菜，則提供3.4克膳食纖維，即高出36%。紫椰菜所含的纖維屬於益生元的一種，對促進腸道健康及維持腸道菌群，扮演著重要角色。

紫椰菜蘊含的膳食纖維，比綠色椰菜高。（photo-ac）

紫椰菜功效｜花青素強效抗炎 護心護膚

更重要的是，紫椰菜額外含有抗氧化花青素，提供強效抗炎特質，對心臟、皮膚及眼睛亦有益處。紫椰菜的維他命C和鉀質都較椰菜高。以維他命C為例，每100克椰菜和紫椰菜，所含的維他命C分別是36.6毫克及69毫克，相差近1倍；單吃100克維他命C，已能補充全日所需的90%。至於鉀質，兩者相差更多，100克椰菜有170毫克鉀質，但紫椰菜的鉀質卻是450毫克！鉀的主要作用，是預防高血壓及維持心血管健康，並預防腎結石等。

每100克計算

維他命C：椰菜36.6毫克｜紫椰菜69毫克

鉀質：椰菜170毫克｜紫椰菜450毫克

膳食纖維：椰菜2.5克｜紫椰菜3.4克



紫椰菜的抗氧化花青素，對皮膚和眼睛尤其關鍵。（GettyImages）

紫椰菜食法｜切絲快炒煮熟更吸收 4類人不宜

椰菜的食法一般都是炒或焗，而紫椰菜好像較常見於沙律。Vivian說：「由於椰菜纖維比較粗糙，烹熟後的椰菜更容易被身體消化及吸收，可以切絲快炒。」但她亦提醒，有幾類人應避免進食椰菜，包括：甲狀腺機能較低、瘙癢性皮膚病、脾胃虛弱或胃腸道潰瘍人士。

椰菜較粗糙硬身，切絲快炒的方式，營養會更易被身體消化吸收。（photo-ac）

按圖看清脆鮮甜炒椰菜貼步驟及貼士：

Vivian Chu為澳洲註冊營養師，現於營養保健中心執業，制訂個人化食療計劃，並熱衷研發不同菜單。（受訪者提供）