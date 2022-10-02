椰菜營養｜改善便秘抑制胃炎3大功效　1種物質降癌毒性助防肺癌！

椰菜是一年四季在餐桌上常見的「國民蔬菜」，不論是清炒、水煮或切絲涼拌，料理方式變化無窮，不僅好吃，還有極高的營養價值，其中包括膳食纖維，能促進排便，還可以有效預防癌症，好處真的不勝枚舉。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



椰菜營養豐富，究竟含有什麽重要營養成分？多吃能帶給人體何種功效？就讓《Hello醫師》來解惑！

椰菜3大功效（按圖）

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椰菜的營養成分有哪些？

椰菜（Cabbage）又名為甘藍、捲心菜或包心菜，屬於十字花科植物；椰菜喜歡生長於較為涼冷的環境，屬於寒帶蔬菜，栽種溫度以15至20度最為適合。所以台灣椰菜盛產期在冬季，價格較便宜，夏天則主要以高山產的椰菜為主要供應源，一般價格較高。

椰菜品種主要可依顏色來區分，分別有綠白及紫紅色2種；其中，紫紅色椰菜纖維較粗，大部分當成擺盤裝飾品；綠白色就是是民眾常見的食用品種。

根據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100克的椰菜含有以下幾種營養成分：

- 熱量：23大卡

- 蛋白質：1.3克

- 膳食纖維：1.1克

- 鈉：11毫克

- 鉀：187毫克

- 鈣：47毫克

- 鎂：12毫克

- 鐵：0.4毫克

- 鋅：0.3毫克

- 磷：30毫克

- 維他命A：52I.U.

- 維他命B1：0.03毫克

- 維他命B2：0.02毫克

- 維他命B6：0.17毫克

- 維他命C：37.2毫克

- 維他命E：0.24毫克



按圖看20款高纖蔬菜排行榜︰

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抗癌又能抑制胃炎！公開椰菜3大功效

以下為椰菜對人體有益之處，提供大家參考：

好處1：助消化、改善便秘

椰菜富含非水溶性膳食纖維，較不易被腸道細菌分解，且不溶於水，能增加糞便體積，促進腸胃蠕動，幫助腸胃消化，並減少糞便停留在腸道的時間，改善便秘問題，進而降低罹患大腸癌的風險。

好處2：降低癌症機率

椰菜屬於十字花科蔬菜，含有多項營養成分，其中內含的吲朵（Indole）能改變雌激素的代謝，降低乳癌風險，根據美國國家醫學圖書館（NLM）上的一項研究指出，不管是青春期，還是成年女性，攝取較多椰菜者，罹患乳腺癌的風險相對較低。

此外，椰菜所富含的蘿蔔硫素（Sulforaphane）為一種活性化合物，能夠清除體內致癌物質，並提供腫瘤生長抑制蛋白，而裡面的異硫氰酸鹽，也可降低致癌物的毒性，有效預防肺癌和食道癌。

好處3：抑制胃炎反應

椰菜是天然的養胃良方，內含豐富的硫配醣體，能殺死幽門螺旋桿菌，有效抑制胃炎，並改善胃潰瘍及十二指腸潰瘍所引起的不適症狀。

椰菜正確切法（按圖看清）

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3種佳餚上桌！椰菜的料理方式

第一道：枸杞炒椰菜

枸杞炒椰菜所需食材包括椰菜400克、枸杞10克、油2小匙及鹽少許。

料理方式：



步驟1：剝開椰菜葉片洗淨後切片，再將枸杞泡水備用。

步驟2：鍋中倒入2小匙油燒熱，放入椰菜、少許的鹽和水後翻炒至熟軟。最後，再加入枸杞炒勻即可。



第二道：椰菜捲

椰菜捲做法相當簡單，僅需準備椰菜、絞肉，也可依個人口味另備紅蘿蔔、香菇及豆乾，再準備薑、鹽及胡椒粉作為調味用。

料理方式：



步驟1：將椰菜整片剝下來，去掉硬梗的部分，然後經過燙水使其變軟。

步驟2：再將絞肉加入蔥、薑末、胡椒及鹽調味，並將所有食材再次剁碎使其出黏性。

步驟3：最後再鋪平葉片，抹上餡料，並捲成圓筒狀，入鍋蒸熟即可。



網友分享多做「1步驟」椰菜可放十日（按圖看清👇👇👇）

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第三道：椰菜飯

椰菜飯所需食材包括白米3杯、15朵乾香菇、蝦米2大匙、椰菜半顆、三色豆適量、油蔥酥一大匙、鹽適量、白胡椒粉適量。此道料理的食材及製作方法都相當簡單，適合忙碌的上班族在短時間內製作完成。

料理步驟：



步驟1：香菇泡水後切絲，留下香菇水，並將蝦米洗淨。再將椰菜洗淨後切片，並把白米洗淨瀝乾水份備用。

步驟2：再熱鍋，將香菇絲與蝦米爆香，並倒入油蔥酥炒香。

步驟3：將白米倒入鍋中，與步驟2的食材一同拌炒，再加入3杯香菇水及適量調味料。

步驟4：完成以上步驟後，將其裝入容器中，再於上層鋪滿椰菜，放入電鍋內鍋，並於外鍋加入2杯水。煮好後燜10分鐘，再打開蓋子拌勻即可。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：「國民蔬菜」高麗菜營養價值高，防癌又抑制胃炎 三道高麗菜料理食譜動手做】

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