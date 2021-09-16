蔬菜食譜｜櫻花蝦炒椰菜10分鐘家常菜　炒椰菜免加水多做1步更香

椰菜不是人人愛吃，有人嫌硬、有人嫌味道帶苦澀，今次示範的櫻花蝦炒椰菜，或許會改變你以往的想法。櫻花蝦跟椰菜原來是很不錯的配搭，想椰菜更香，就要善用櫻花蝦，在炒菜前多做一步。



椰菜營養高，但它富含膳食纖維，一碗煮熟的椰菜約含有1.5至2克膳食纖維，不僅可增加飽足感，且可促進腸胃蠕動、改善便秘問題；它亦有豐富的維他命C和鈣質，對維持骨骼健康有益。

椰菜營養豐富，但有人嫌它硬和澀，而用蝦油炒則可減少這個問題。

櫻花蝦炒椰菜是台灣人愛的煮法，想整道菜式更香，不是單單把櫻花蝦和椰菜炒勻便行，而是先用冷油爆香櫻花蝦，由於櫻花蝦很小，因此只需不多的油量就做到炸櫻花蝦的效果，令油變成蝦油，充滿櫻花蝦香氣，以蝦油炒椰菜就更香了。

炒菜前先炸櫻花蝦，不但令蝦油更香，櫻花蝦亦會更脆。炸好櫻花蝦後，建議大半用來炒菜，剩餘的小半最後裝飾。

不少人覺得炒椰菜很難煮腍，似乎一定要在鑊中加水冚蓋焗，其實不一定。像筆者這次炒椰菜，都完全沒有加水，由於椰菜本身都有水分，理論上不必再加水，而炒的時候建議用大火，也更快把菜炒熟炒腍。此外，由於家中爐火溫度不及餐廳的高溫，建議炒椰菜時將椰菜和料頭分開炒，否則很容易因為不夠高溫，拖長了烹煮時間而令椰菜出水。

入廚貼士｜炒椰菜爽脆不出水5大貼士 椰菜點切點落鑊都有學問？

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櫻花蝦炒椰菜食譜

健康小貼士：

椰菜屬冬天蔬菜，其維他命K可以凝固血液、維他命U則可促進胃黏膜修復，幫助健胃。

攝影、攝錄：蕭文學

剪接：鍾瑞龍

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