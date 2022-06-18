切椰菜貼士｜主廚教正確切法口感爽脆受熱均勻 椰菜直立刀要轉？
撰文：聯合新聞網
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炒椰菜（又稱高麗菜）不僅是許多香港、台灣家庭的家常菜，在餐廳也很常見。
一名主廚就分享切椰菜可以均勻受熱並保持口感的切法，網友看了喊，「原來我從來都切錯欸」。
椰菜正確切法（按圖看清）
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原PO在TikTok「聽障主廚陽光超人料理教學」分享正確的椰菜切法，首先將椰菜立起來，朝三分之一的位置切下去，再將靠近根莖部位切三刀，保留中間部分可煮湯，接著逆著切較粗的根莖位置。再來處理三分之二的菜葉，一樣將中心切下來拿去煮湯，接著用田字型切法，將剩下的菜葉切完。
他也補充，「最喜歡用櫻花蝦加高麗菜吃，再帶蒜頭去爆香，超美味」。
網友看了紛紛表示，「哇塞真的是太專業了」、「原來我從來都切錯欸」、「我做泡菜也是這樣切」、「都用手剝」、「高麗菜要手撥才好吃」、「媽媽都用撥的」。主廚也在留言區表示，「其實用撥的也可以哦，而且比較不會養化，但有個缺點是，要炒的時候，如果鍋具火候跟鍋具導熱性不夠的話，熟度跟口感常常會不穩定」。
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