煮茄子做法｜日本農夫教1招破壞結構 煎茄子免吸油防黑一舉兩得
撰文：鄧穎琪
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煮茄子做法｜煮茄子最怕兩件事，一是怕它切完馬上氧化變黑，二是怕用油煎或炒會太吸油，吃到滿嘴是油。防黑方法大家都聽過很多，而想防止吸過量油的話，茄農有個一舉兩得的方法！
茄子本身是營養豐富的蔬菜，低脂且含有大量的抗氧化劑花青素，但它卻具有「吸油」的特點，一旦我們做煎茄子這類菜式，它就如海綿般吸入大量油分，曾有大廚試過，炒250克茄子竟用上30克油，實在誇張！
煮茄子做法｜浸鹽水10分鐘防吸油
有日本農夫就在twitter出Post，表示：
「如果你不喜歡茄子吸太多油脂，可以在茄子下鍋前，先用1%濃度的鹽水浸泡10分鐘，煎起來就不會吸太多油，很推薦這個較健康的食法。」
煮茄子做法｜日本農夫帖文獲9萬人讚好 網民實試大成功
筆者在這裡補充一句，浸完鹽水建議略為榨乾茄子的水分，不要濕漉漉就去煎。有人解釋浸鹽水的作用是讓鹽起「脫水」作用，提高茄子整體密度，再通過擠走茄子中的水分，破壞茄子海綿結構的作用，它便不會吸入過量的油。此Post一出獲差不多9萬人讚好，有網民試完這方法，留言給農夫：「我按照你教我的方法做了炸茄子，能夠用更少的油來做真是很好！非常感謝！」
煮茄子做法｜防氧化變黑 一舉兩得
其實，浸鹽水除了避免茄子過量吸油，還有防黑作用。茄肉之所以會變黑，是因為在空氣中曝露太久，含酚類化合物接觸空氣便容易氧化。此外，茄子皮含花青素，容易受溫度或酸鹼值影響，假如在未達沸點或冒煙點的溫度中加熱茄子，即會發黑變色。鹽水有助隔開空氣中的氧氣，讓茄子肉保持白色，可謂一舉兩得。
若想參考茄子防黑貼士，可參考下文：
煮茄子貼士｜中西煮法3大秘技防黑入味 第1步先灼熟走油或鹽醃？
茄子食譜：魚香茄子/醬爆茄子
以下分享2個茄子食譜，本身都需要用較多油，下次再做時，不妨試試先將茄子浸鹽水，就可以減少用油量，吃起來也不會太油膩。
資料來源：sinyasai twitter
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