煮茄子做法｜日本農夫教1招破壞結構　煎茄子免吸油防黑一舉兩得

煮茄子做法｜煮茄子最怕兩件事，一是怕它切完馬上氧化變黑，二是怕用油煎或炒會太吸油，吃到滿嘴是油。防黑方法大家都聽過很多，而想防止吸過量油的話，茄農有個一舉兩得的方法！



茄子本身是營養豐富的蔬菜，低脂且含有大量的抗氧化劑花青素，但它卻具有「吸油」的特點，一旦我們做煎茄子這類菜式，它就如海綿般吸入大量油分，曾有大廚試過，炒250克茄子竟用上30克油，實在誇張！

茄子的結構就是吸油，所以每次煎茄子，用油量都特別多。（資料圖片）

煮茄子做法｜浸鹽水10分鐘防吸油

有日本農夫就在twitter出Post，表示：

「如果你不喜歡茄子吸太多油脂，可以在茄子下鍋前，先用1%濃度的鹽水浸泡10分鐘，煎起來就不會吸太多油，很推薦這個較健康的食法。」

煮茄子做法｜日本農夫帖文獲9萬人讚好 網民實試大成功

筆者在這裡補充一句，浸完鹽水建議略為榨乾茄子的水分，不要濕漉漉就去煎。有人解釋浸鹽水的作用是讓鹽起「脫水」作用，提高茄子整體密度，再通過擠走茄子中的水分，破壞茄子海綿結構的作用，它便不會吸入過量的油。此Post一出獲差不多9萬人讚好，有網民試完這方法，留言給農夫：「我按照你教我的方法做了炸茄子，能夠用更少的油來做真是很好！非常感謝！」

煮茄子做法｜防氧化變黑 一舉兩得

其實，浸鹽水除了避免茄子過量吸油，還有防黑作用。茄肉之所以會變黑，是因為在空氣中曝露太久，含酚類化合物接觸空氣便容易氧化。此外，茄子皮含花青素，容易受溫度或酸鹼值影響，假如在未達沸點或冒煙點的溫度中加熱茄子，即會發黑變色。鹽水有助隔開空氣中的氧氣，讓茄子肉保持白色，可謂一舉兩得。

茄子浸鹽水還能有防黑作用。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

若想參考茄子防黑貼士，可參考下文：

煮茄子貼士｜中西煮法3大秘技防黑入味 第1步先灼熟走油或鹽醃？

茄子食譜：魚香茄子/醬爆茄子

以下分享2個茄子食譜，本身都需要用較多油，下次再做時，不妨試試先將茄子浸鹽水，就可以減少用油量，吃起來也不會太油膩。

【魚香茄子食譜】茄子免油泡減肥膩 自家炮製港式風味

魚香茄子食譜

【素食食譜】醬爆茄子不變黑！ 20分鐘惹味下飯家常菜

醬爆茄子食譜

資料來源：sinyasai twitter