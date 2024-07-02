煮茄子貼士｜長茄宜蒸、圓茄宜焗7類茄子應點煮？入味4招+6款食譜

茄子有很多不同型態及顏色，每年的6月開始當造，一直到年底也可品嚐肥美的茄子，但蒸炒煎焗應該買哪款？想將茄子快速入味，留住茄子的最佳口感，有4個簡易方法。



茄子7大類 長茄宜蒸、圓茄宜紅燒

1. 長茄：果肉軟易吸油

茄子讓人印象最深的是深紫色、長條型的茄子，稱為「長茄」。它們普遍生在長江以南的地區，水分較多，表皮薄，果肉軟，口感最佳，經常被餐廳使用，不過它們的肉質比較吸油，最宜做蒜蓉蒸茄子及各式蒸茄子料理。

按圖看茄子7大類︰

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2. 花茄：圓潤嫩滑宜清蒸

另一款也是長身茄子，但紫色較淺，並有紅、白相間的花紋，稱為「花茄」或「彩茄」，它們是普通茄子的變種，身體較圓潤，呈橢圓形狀，口感嫩滑柔軟，最宜做涼拌、清蒸及素炒。

3. 手指茄：皮薄籽少可涼掠

瘦長的茄子還有「手指茄」又稱「綫茄」，肉嫩、皮薄、果籽少，宜炒食和涼拌。

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4. 矮茄：皮厚水分少 烤炸最啱

除了瘦長茄子，還有圓胖茄子。「矮茄」外國出產較多，例如是意大利、日本等，呈長卵，尾較圓，籽較多，水分少，表皮厚，最宜烤焗、炸茄子。

5. 圓茄：肉硬纖維粗 宜紅燒或魚香茄子

「圓茄」整個果型呈球狀，纖維較粗，水分少，皮較薄，肉較硬，相對地吸油較少，宜做魚香茄子、紅燒茄子等。

6. 白茄：肉厚實清炒或蒸皆宜

白色的茄子，果實呈長棒型，頭尾均勻，光澤較高，肉厚實，用來清炒及蒸。

7. 青茄：水多鬆軟醬燒爆炒都啱

青色的茄子，它們不是未熟，而是缺乏花青素。肉質比紫茄子鬆軟，水分較多，用於醬燒、爆炒及煎炸。

茄子快速入味4招 不易煮黑減營養流失

茄子皮不易煮熟，味道不易滲透，要將茄子徹底入味，要花的時間頗長，也容易將茄子煮過頭，讓口感過於軟爛，顏色變得又瘀又黑。想將茄子快速入味，留住茄子的最佳口感及色澤有4個簡易方法︰用刀壓、鎅刀痕、濃醬勾芡、趁熱醃漬。煮過的茄子綿軟細滑，能吸附各式醬汁，例如魚香汁、豆瓣醬和燒汁等。

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將茄子徹底入味有4個方法。（詹郭敏攝）

按圖參考茄子快速入味的4個方法︰

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1 用刀壓軟茄子

2 茄子皮上鎅紋

3 濃醬勾芡

4 趁熱醃漬調味



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