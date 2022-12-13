剝蛋殼貼士｜烚完即剝蛋白超完整！靠食物盒一次過10秒剝半打

烚蛋後要剝殼，很多人被考起了。蛋膜黐住蛋白時令白滑的雞蛋變得岩岩巉巉，慢慢地細心撕開卻欠效率。日本主婦提議一個高效的方法，利用一個密實盒一次過剝4-6隻烚蛋，記者親自試驗後，方法果然靠譜。不過，不宜用於溏心蛋，否則溏心蛋的下場很淒慘。

攝影︰尹嘉蔚



全熟烚蛋煮10分鐘 蛋白質消化率99.7%

烚蛋的蛋白質最容易被人體吸收及消化，一隻烚蛋的熱量約70千卡，提供幾乎包含人體需要的所有營養素，包括鐵、磷、鉀、碘、奧米加3脂肪酸、維他命A、D及E。據中國農業大學食品學院副教授范志紅的研究所得，「帶殼烚蛋」在有益心臟、蛋白質最好消化及維他命保存的排行榜上都是第一名，蛋白質消化率約99.7%。 這裡所講的是蛋黃全熟的烚蛋，煮滾水後放入雞蛋烚10-11分鐘，深橙黃色的蛋黃便已全熟。

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日本主婦分享一個超方便的剝蛋殼方法，一次處理4至6隻。（尹嘉蔚攝）

高效剝蛋一次4-6隻 烚完即剝超完整

烚全熟的蛋不難，有時卻煩在剝殼，如追求白滑平整的蛋白，總要小心翼翼地剝，若然要剝的數量多，實在是麻煩鎖碎。不慎用力將蛋殼剝開，還有可能連蛋白一起剝下。為了提高剝殼的完整性及速度，有日本主婦分享一個超方便的剝蛋殼方法，一次處理4至6隻，不用浸凍水，不用先放涼，不用預先敲裂蛋殼，只要利用保鮮盒就做到。

按圖睇示範︰

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密封盒內搖10秒 蛋殼隨即剝離

首先，按正常的程序烚蛋，大火煮滾水，之後轉細火，慢慢放入雞蛋，再用大火烚10-11分鐘，撈起瀝水。準備密封盒，打開盒蓋，注入自來水，水量為密封盒的四分之一。放入烚好的雞蛋，按盒的大小來決定容納4或6隻等雞蛋。把烚蛋放入密封盒，冚好盒蓋。接下來前後上下用力搖10秒，不用刻意太大力。搖完後打開盒蓋，發現烚蛋的外殼已全部碎裂，取出並用手剝開蛋殼，十分輕鬆地便將蛋殼連同蛋膜一併撕掉。

不用浸凍水，不用先放涼，不用預先敲裂蛋殼，只要利用保鮮盒就做到。（尹嘉蔚攝）

透過以上方法，蛋殼變得更好剝的原因主要是當我們搖動密封盒時，烚蛋的蛋殼因為受撞擊而裂開，接著盒內的水會通過蛋殼的裂縫鑽入蛋殼與蛋膜之間，雞蛋殼隨即剝離。

不可用於剝溏心蛋 否則一敗塗地

然而，這不適用於溏心蛋，那些只烚了7-8分鐘的雞蛋，不要用此方法剝殼。因為溏心蛋的蛋白仍然脆弱，未及全熟烚蛋般堅固。假如用此法來處理溏心蛋，大量的蛋殼碎片會刺破蛋白，蛋黃應聲瀉出如萬箭穿心，然後全化在盒內的水當中。本是妙計卻成敗筆。