減肥地雷｜17醬料熱量排名打邊爐神醬登榜首！高脂高鈉致肥惹水腫

窒礙減肥的「兇手」隱藏在清淡的沙律或火鍋食物之中，6種常用的醬料熱量高，包括打邊爐「神醬」之一︰沙茶醬。營養師推介減肥時較適合的8款低卡醬料，不妨嘗試用和風醬、番茄醬、烏醋等。



醬料熱量排行榜 辣椒醬低卡但高鈉

從歲首到年終，減肥成功是不少人的期許，天天控制飲食為減磅而努力。高脂、高糖、高鈉的食物，例如炸雞、雪糕、即食麵等，顯而易見在減肥期間且應戒盡戒。不過，有些食品陷阱隨時阻礙減肥大業，大家要小心提防高熱量的醬料。

台灣營養師張家榕在社交平台上分享醬料熱量排行榜，由高至低熱量排序，「最肥」是沙茶醬、花生醬、沙律醬……另外，醬料中的鈉含量亦是值得關注的部分，譬如豉油雖然熱量低，但每湯匙的鈉含量卻有750毫克。蘸醬要適可而止，不然容易致肥又水腫。

沙律醬每湯匙含97千卡 ，鈉質有147毫克，不只高熱量而且高鈉。（Unsplash）

醬料熱量排行按圖了解更多（每15克約1湯匙計算，由高至低熱量排序）︰

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營養師推薦8款低卡醬料：

烏醋、黃芥末醬、豉油、番茄醬、甜辣醬、黑胡椒醬、和風醬、五味醬



營養師建議減肥時應避免6款醬料：

沙茶醬、花生醬、沙拉醬、麻醬、XO醬、千島醬



據食物安全中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。人體經常攝取太多鈉質，有機會引致水腫、心血管疾病及高血壓風險。

參考資料︰台灣營養師張家榕FB