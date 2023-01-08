醬料保存｜豉油蠔油茄汁醋要放雪櫃嗎？20種常用調味料正確保存法

醬料、香料或調味料，用剩的應該放在室溫，抑或要擺入雪櫃？想食物保持品質及安全衛生，檢查以下20種常用調味料，在家中有沒有放置在適當的地方？



雪櫃非萬能 食物仍會過期發霉

經常將食物冷藏、急凍而遲遲不吃，甚至早早過了食用日期，不棄置過期食品是危險的習慣。台灣功能醫學營養師呂美寶表示，雪櫃如果沒有定期清潔，將產生大量的細菌及黴菌，污糟程度可能和馬桶相近，影響食物安全之餘，也有可能造成食物中毒，如果誤吃有毒的食物，可能增加患肝癌的風險。相關文章︰雪櫃衛生｜雪櫃長期沒清理髒如馬桶恐誘發肝癌！防中毒使用7守則

雪櫃如果沒有定期清潔，將產生大量的細菌及黴菌，污糟程度可能和馬桶相近。（photo AC）

雪櫃的低溫可保鮮食物，延長保質期，最重要是定期檢查及執拾。食物由食材到調味料，是否該通通放入雪櫃？新鮮的蔬菜，切開的水果必須放入雪櫃保存廣為人知，而日常的調味料，例如食用油、豉油、茄汁、花生醬及白砂糖，哪些需要放在雪櫃裏？

必須放入雪櫃的調味料

豉油、蠔油

開瓶後都必須冷藏，至少保持10℃以下；瓶中不能有水珠，否則會加快變質。相關文章︰入廚貼士 ｜豉油5大用途提鮮去腥 正確保存法防霉發臭忌直接下鑊

味醂

開封後若置於常溫，味醂如接觸到空氣會發酵變酸，要用冷藏保存。

按圖快速了解必須放入雪櫃的調味料︰

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味噌

由於以大豆發酵製作，須在低溫冷藏或急凍才保持豆香，延長保存期，即使放在急凍，味噌也不會變冰。

果醬

很容易因為空氣、水分而變質發霉。開封前可置於陰涼乾燥位置，一旦開封後須冷藏，用完扭緊瓶蓋防止細菌及水氣。

沙律醬、千島醬

因為含有蛋、乳製品，必須用低溫保存；但要注意不能低於0℃，否則會形成水油分離，不宜再用。

乳製品-淡忌廉、牛油

常用於做料理的乳製品在常溫下極易滋生細菌，並變質腐敗，因此不論用剩與否也須用低溫保存，建議不要離開冷藏超過20分鐘。

不用冷藏的調味料

椰子油

不易酸化，開封後在常溫下保存可約1年。若貯溫低於25℃會凝固，溫度過低會讓椰子油過於堅硬，不便使用。液態及半固態的椰子油會更易於取用及準確秤重。

食用油

花生油、葵花籽油、麻油等不需冷藏，如果油從低溫取出，反而最易有水氣影響品質。開封後放在陰涼處，遠離熱和光源避免高溫，不能靠近爐灶，防止氧化變壞。相關文章︰【食用油安全】開封後1個月已變質！保質8貼士最佳食用期限是...

食用油開封後要放在陰涼處，遠離熱和光源避免高溫，不能靠近爐灶，防止氧化變壞。（iStock）

砂糖

不用冷藏。糖有很高的吸濕性，如果與水氣結合易產生黏性。雪櫃內的濕氣，取出時的溫差距，亦會形成水氣令砂糖結塊。糖應裝入密封容器內，置於低溫與乾燥的地方防止受潮。

乾香料-胡椒粉、五香粉、辣椒粉、香草碎

乾香料在潮濕、高溫下會失去香味。用密封容器放在乾燥陰涼處已可，與油一樣不可靠近爐灶、焗爐等家電。相關文章︰【香料保存】香料變質變味3宗罪 雪櫃係剋星1招測試係咪仲用得？

冷藏或室溫貯存均可的調味料

醋、茄汁、花生醬，如果開封後長時間不用可冷藏，基本上在常溫、乾燥及陰涼位置保存，避免陽光直射已可。鹽不用冷藏；但是如冷藏過的鹽，勿放在室溫下太久免生水氣。另外，注意刮取的抹刀或湯匙保持乾燥，防止細菌藉潮濕環境下滋生。

注意刮取的調味料的抹刀或湯匙保持乾燥，防止細菌藉潮濕環境下滋生。（iStock）

參考資料︰自由時報