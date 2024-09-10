健康湯水食譜｜10種常用煲湯材料百搭耐放　陳皮淮山杞子還有？

健康湯水食譜｜個個星期都要煲湯，但買材料好煩啊！無論天時暑熱、天寒地凍，或是天氣乾燥，一碗滋潤靚湯不能少，去濕、消暑、潤燥、健脾，一年四季都需要煲靚湯，家中豈不是要備上多款材料？為了方便大家購買，我們精選了10款常用又有益的煲湯材料，可互相配搭及多款湯水食譜供大家參考。



想湯水多點變化，又不想浪費材料，可以怎麼辦？以下介紹的煲湯常用材料，經常在食譜中出現，功效多多，容易配搭，廚房必備。

按圖即看10款常用的煲湯材料及功效！

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煲湯10種常用材料

（1）陳皮：理氣化痰，放進湯中具中和作用。陳皮以正宗新會柑曬製的品質為佳，愈老的陳皮，療效愈高。【健康湯水食譜】山楂陳皮蘿蔔湯健脾消食 降脂排毒踢走小肚腩

山楂陳皮蘿蔔湯食譜

（2）乾淮山：又稱山藥，中醫認為白色的食物能入肺，淮山可補脾養胃，具保健作用，既能煲湯，又能煲粥。健康湯水食譜｜淮山茯苓扁豆湯老少咸宜 健脾去濕利水消腫

（3）蜜棗：可潤肺化痰，補脾益胃，滋養陰血安神的功效，常用於緩和藥性較猛的藥方。秋天湯水食譜｜粟米蓮子花豆湯健脾潤肺花豆點浸？加2物滋潤倍增

（4）枸杞子：養肝，明目，能滋肝補腎，但不適合久煮。除了煲湯，還可泡茶飲用。健康湯水食譜｜圓肉杞子百合湯 養心安神補肝腎2類人士不宜

（5）百合：具安神養顏、清心的功效，味道不濃烈，煲湯或糖煲水都可。健康湯水食譜｜沙參玉竹雪耳百合湯止咳養顏紓緩痕癢 1類人不宜

（6）無花果乾：無花果性微涼，能清除熱氣，止咳潤肺，尤其適合作秋冬湯水的材料。秋天湯水食譜｜雪梨無花果豬骨湯滋陰潤肺 加1食材更補腎強筋骨

（7）雪耳：性平味甘。能滋補潤燥，有助舒緩便秘問題。雪耳煲湯、燉湯或煲糖水皆可。健康湯水食譜｜木耳雪耳山楂湯潤膚通便告別肚凸凸！4類人慎服

（8）龍眼肉：又稱桂圓，帶天然的甜味，養血安神，有助舒緩失眠。龍眼肉除了煲湯外，還可煲糖水和泡茶。健康湯水食譜｜圓肉杞子百合湯 養心安神補肝腎2類人士不宜

（9）紅棗：能補血安神，有助血液循環，但煲湯前可先去核。去濕湯水食譜｜紅棗桑寄生茯神湯去濕補肝腎 3類人慎服熱氣不宜

（10）南北杏：南杏的體積較北杏大顆，有潤肺養顏功效，常配搭香味較濃的北杏一起煲湯。因北杏有小毒，購買時商店多把南北杏按比例混合後才出售，故此不用擔心。健康湯水食譜｜無花果豬骨湯潤肺止咳 豬骨氽水宜凍水落肉齊煲

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