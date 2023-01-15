蜜柑食譜｜日本蜜柑特飲食譜冷熱皆宜　防血管硬化改善怕凍5好處

蜜柑的當造期是每年12月至2月，現在正好當造，味道格外甜。有時去超市，蜜柑可能一袋袋賣，有時太多一下子吃不完，不妨考慮製成特飲。以下分享兩個受日本網民喜愛的蜜柑特飲，冷熱皆宜，個人偏好配氣泡水冷飲，感覺清涼解渴。



蜜柑5好處 防糖尿骨質疏鬆

有日本節目採訪過醫學教授及講解蜜柑好處，原來蜜柑不論柑皮、橘絡以至果肉等都各有營養價值，裡裡外外同樣有益。其主要健康功效包括：防止血管硬化、降低患糖尿病風險、預防骨質疏鬆、改善怕凍及預防肥胖等，每日食3個最好。

今次要介紹兩種蜜柑特飲，做法極簡單，材料也大同小異。兩款食譜皆由營養師、飲食品牌toroa創辦人及料理研究家Yukari分享，解渴又美味，尤其是當你買到的蜜柑味道偏酸，這種製法將讓它更易入口。不過，筆者認為所用糖分偏高，建議怕甜的話可酌量減少用糖量，相對亦較健康。

請按下圖睇蜜柑特飲做法：

蜜柑特飲。（twitter：igarashi_yukari）

蜜柑特飲食譜



材料：

蜜柑5個（切片）

砂糖50克

蜂蜜30克

檸檬汁100毫升



做法：

所有材料混合後冷藏一晚，再加氣泡水便成。



不失敗秘訣：

若不想加氣泡水，加水或紅茶都可。



另一種做法則是熱飲，尤其是蜜柑當造期為冬天，寒冷時總想來點暖暖的熱飲，不妨自製這蜜柑檸檬水，所需材料亦差不多。

請按下圖睇蜜柑檸檬水做法：

蜜柑檸檬水食譜



材料：

蜜柑1個（切5片）

水180毫升

蜂蜜1湯匙

檸檬汁1茶匙



做法：

1.把蜜柑切成厚薄均等的5片。

2.把蜜柑、水、蜂蜜、檸檬汁放入耐熱杯中，微波爐600W加熱2分鐘即成。



資料來源：igarashi_yukari@twitter、toroa_kutsurogi@twitter